"Послабити РФ у Криму": чому повернення під контроль "вишок Бойка" важлива перемога для України

Україна повернула під контроль "вишки Бойка" біля берегів Криму в Чорному морі, окуповані РФ 2015 року. За словами експертів, тепер росіяни не зможуть видобувати там газ і постачати його на півострів, а також ослабне розвідка ЗС РФ півдня України.

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Так звані "вишки Бойка" — це бурові газо- і нафтовидобувні платформи між Одесою та окупованим Кримом. Росія захопила їх 2015 року. Відтоді Україна проводила операції з їхнього повернення.

Наприкінці серпня 2023 року з посиланням на британську розвідку ЗМІ повідомляли, що між українськими та російськими морськими і повітряними силами тривають бої за контроль над стратегічно важливими об'єктами. А 11 вересня стало відомо, що "вишки Бойка" повернули під контроль України.

"Унікальну операцію зі встановлення контролю над "вишками Бойка" провели силами підрозділів ГУР МО України. Зокрема, під контроль були повернуті бурові платформи "Петро Годовалець" і "Україна", а також самопідйомні бурові установки "Таврида" і "Сиваш". Спецпризначенцям вдалося захопити цінні трофеї: запас вертолітних боєприпасів типу НАР (некерованих авіаційних ракет), а також РЛС "Неву", що може відслідковувати рух суден у Чорному морі", — повідомили в ГУР МО України.

Важлива перемога

За словами військового експерта Павла Нарожного, повернення під контроль України "вишок Бойка" — не просто символічна перемога.

"Є два важливих напрямки, чому для нас стратегічно необхідно відновити контроль над цими об'єктами. По-перше, на "вишках Бойка" неодноразово були помічені військові РФ. Вони проводили розвідувальні операції — спостерігали, фіксували, що відбувається в Чорному морі, використовуючи різного роду апаратуру для радіоелектронної розвідки і радіоелектронної боротьби", — говорить Фокусу Нарожний.

Крім того, за допомогою "вишок Бойка" Росія видобувала газ у Чорному морі.

"Якщо ми отримали до них доступ — на 99% ми перекрили видобуток газу, а це означає, що він не буде надходити на територію тимчасово окупованого Криму", — зазначає Нарожний.

Експерт Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Їжак вважає, що "вишки Бойка" росіяни використовували для контролю транспортного маршруту в напрямку Одеси, Миколаєва та Херсона. З цієї причини відновлення контролю над ними сигналізує про можливість посилити безпеку в Чорному морі та послабити РФ у тимчасово окупованому Криму.

"Вишки Бойка" були важливими об'єктами в нафтогазовій стратегії України. Але після окупації [РФ півострова Крим] ми проклали інший газопровід, і в цьому сенсі ці об'єкти мали не настільки важливе значення. Інша справа — безпека маршрутів у напрямку Одеси, Миколаєва та Херсона. Вони проходять недалеко від "вишок Бойка", де розташовані радари російських військових. Ми неодноразово робили спроби повернути вишки під контроль, але стикалися, зокрема, з авіацією РФ. Зараз ми встановили контроль, і отже зможемо забезпечити безпеку маршрутів, а також послабити РФ на заході [тимчасово окупованого] півострова. Це сигнал, що наші сили, рано чи пізно, повернуть під контроль усі об'єкти, які росіяни використовують у військовій інфраструктурі для контролю акваторії", — каже Фокусу Їжак.

Нагадаємо, "вишки Бойка" отримали таку назву після того, як журналісти розкрили схему закупівлі двох нафтових платформ через офшорні фірми за приблизно 800 мільйонів доларів. На той час Міністерство енергетики та вугільної промисловості очолював народний депутат Юрій Бойко (2007-2012). У 2015 році ЗС РФ окупували так звані "вишки Бойка".

Фокус раніше писав про те, що в РФ укотре повідомили про напад дронів на територію тимчасово окупованого Криму. За версією загарбників, у ніч із 10 вересня було задіяно вісім безпілотних літальних апаратів. Окупаційна влада Криму стверджує, що всі дрони, нібито, були збиті над акваторією Чорного моря.

Фокус також писав 8 серпня про те, що армія РФ атакувала Україну дві ночі поспіль кількома групами ударних дронів Shahed-136/131. Безпілотники запускали з Курська, Приморсько-Ахтарська і мису Чауда в окупованому Криму.