"Найзасекреченіше місце у світі": ведучий Комаров показав "центр прийняття рішень" (відео)

Відомий журналіст готує документальний фільм про повномасштабну війну в Україні. У тизері проєкту йдеться про Центр бойового управління, який є "головною ціллю ворога".

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Відомий ведучий Дмитро Комаров показав фрагмент свого документального фільму "Рік" про повномасштабну війну Росії проти України, прем'єра якого відбудеться 24 лютого на каналі "1+1 Україна". Тизер він опублікував у себе у Facebook.

У проєкті Комаров, зокрема, розповідає про так званий "центр прийняття рішень", який є головною ціллю росіян.

"Я свідомо називаю це місце "Центр прийняття рішень", бо саме так наш ворог називає такі місця. І саме вони — головна ціль ворога", — прокоментував журналіст.

Йдеться про Центр бойового управління, проте у фільмі не уточнюється, де він знаходиться і коли саме проводилася зйомка.

Як наголошує Комаров, це суперзасекречене місце. Журналіст чекав на зйомку тут кілька місяців.

"Все було зроблено з дотриманням заходів безпеки після довгих місяців очікування на зустріч", — уточнив він.

[ + – ] Дмитро Комаров показує Центр бойового управління

Комаров зміг поспілкуватися з генералом-полковником, командувачем Сухопутних військ ЗСУ Олександром Сирським і дізнатися, як керують бойовими діями в Україні та приймають стратегічні рішення.

"Я мріяв зробити інтерв'ю з генералом Сирським ще після успішної Київської операції навесні, але він невловний — завжди в бою. Після роботи в Київській області він займався першою Харківською операцією, а потім блискуче спланував історичний осінній Харківський контрнаступ, результати якого знає весь світ", — розповів журналіст.

[ + – ] Командувач сухопутних військ Олександр Сирський під час наради

Проєкт "Рік" також включає репортажі Комарова з гарячих точок, де він побував протягом останнього року.

Нагадаємо, 15 лютого спікер Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий розповів, що за Бахмутський напрямок відповідає генерал Олександр Сирський, який організовував оборону Києва та контрнаступ Харківської області. Наразі він розглядає кілька варіантів ведення бойових дій.

9 лютого пресслужба Сухопутних військ повідомила, що Сирський відвідав підрозділи на передових позиціях фронту у районі Бахмута.