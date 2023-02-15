"Самое засекреченное место в мире": ведущий Комаров показал "центр принятия решений" (видео)

Известный журналист готовит документальный фильм о полномасштабной войне в Украине. В тизере проекта идет речь о Центре боевого управления, который является "главной целью врага".

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Известный ведущий Дмитрий Комаров показал фрагмент из своего документального фильма "Рік" о полномасштабной войне России против Украины, премьера которого состоится 24 февраля на канале "1+1 Украина". Тизер он опубликовал у себя в Facebook.

В проекте Комаров, в частности, рассказывает о так называемом "центре принятия решений", который является главной целью россиян.

"Я сознательно называю это место "Центр принятия решений", потому что именно так наш враг называет такие места. И именно они — главная цель врага", — прокомментировал журналист.

Речь идет о Центре боевого управления, однако в фильме не уточняется, где он находится и когда именно проводилась съемка.

Как подчеркивает Комаров, это сверхзасекреченное место. Журналист ожидал съемку здесь несколько месяцев.

"Все было сделано с соблюдением мер безопасности после долгих месяцев ожидания встречи", — уточнил он.

[ + – ] Дмитрий Комаров показывает Центр боевого управления

Комаров смог пообщаться с генералом-полковником, командующим Сухопутными войсками ВСУ Александром Сырским и узнать, как управляют боевыми действиями в Украине и принимают стратегические решения.

"Я мечтал сделать интервью с генералом Сырским еще после успешной Киевской операции весной, но он неуловим — всегда в бою. После работы в Киевской области он занимался первой Харьковской операцией, а затем блестяще спланировал историческое осеннее Харьковское контрнаступление, результаты которого знает весь мир", — рассказал журналист.

[ + – ] Командующий сухопутными войсками Александр Сырский во время совещания

Проект "Рік" также включает в себя репортажи Комарова из горячих точек, где он побывал в течение последнего года.

Напомним, 15 февраля спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый рассказал, что за Бахмутское направление отвечает генерал Александр Сырский, который организовывал оборону Киева и контрнаступление Харьковской области. Сейчас он рассматривает несколько вариантов ведения боевых действий.

9 февраля пресс-служба Сухопутных войск сообщила, что Сырский посетил подразделения на передовых позициях фронта в районе Бахмута.