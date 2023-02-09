"У россиян ничего не получится", — генерал ВСУ Сырский о боях за Бахмут (видео)

По словам командующего Сухопутными войсками Украины Александра Сырского, россияне воюют не качеством, а количеством. Оккупанты не ценят человеческую жизнь, поэтому они используют плохо подготовленных зэков.

Related video

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский посетил подразделения на передовых позициях фронта в районе Бахмута. Об этом в четверг, 9 февраля, сообщает пресс-служба Сухопутных войск ВСУ.

Обращаясь к украинским защитникам Сырский отметил, что сейчас Бахмут "находится на острие всех усилий противника".

"Мы должны показать, что они [оккупанты] не в состоянии [захватить город], невзирая на их количество и вооружение, на то, что воюют там не качеством, а количеством. Для них человеческая жизнь ничего не стоит, поэтому они используют этих зеков. Мы должны показать, что наши Вооруженные силы, несмотря на то, что мы сейчас обороняемся, готовы дать отпор любому противнику", — заявил Сырский.

Ситуация на Бахмутском направлении

Как писал Фокус ранее, украинский военнослужащий с позывным "Киянин" рассказал о больших потерях ВС РФ на линии Бахмут-Соледар. По его словам, россияне предпринимают попытки продавить украинские позиции, чтобы нащупать слабые места и прорвать оборону. Для этого в бой бросают пехоту при поддержке артиллерии и танков. Враг использует как малые группы для наступления, так и целые подразделения.

8 февраля сообщалось о том, что бойцы 241-й бригады территориальной обороны ВСУ опубликовали видео во время боев в частном секторе на окраинах Бахмута с применением термобарической гранаты RTB-7MA, о чем ранее публично не сообщалось.

Также 8 февраля в Генеральном штабе ВСУ сообщили о боях в районе населенных пунктов Орехово-Васильевки, Дубово-Васильевки и Часов Яр, где противник пытался взять под контроль две ключевые трассы, проходящие рядом.

Ранее, 7 февраля, глава Донецкой ОВА Алесандр Кириленко допустил, что ВС РФ могут захватить Бахмут и сообщил, что руководство рассматривает различные варианты, в том числе вывод украинских защитников из Бахмута.

Напомним, 7 февраля генерал Александр Сырский рассказал о том, что Бахмутский район и сам город своевременно подготовились к обороне. А особенный рельеф вокруг населенного пункта создает естественные препятствия для врага.