"Несут потери батальонами": боец ВСУ рассказал о потерях ВС РФ на Бахмут-Соледаре (видео)

По словам бойца с позывным "Киянин", Бахмут остается под украинским флагом несмотря на все попытки ВС РФ идти в наступление с поддержкой авиации, танков и артиллерии.

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Украинский военнослужащий с позывным "Киянин" рассказал о больших потерях ВС РФ на линии Бахмут-Соледар. Об этом он опубликовал видео в своем TikTok профиле.

По словам военного, российская армия предпринимает попытки продавить украинские позиции, чтобы прорвать оборону и нащупать слабые места. Для этого в бой бросают пехоту при поддержке артиллерии и танков. Вместе с тем боец отмечает, что техники у них меньше. Враг использует как малые группы для наступления, так и целые подразделения.

"Все попытки отбиваются с большими потерями для врага. Там в день он кладет до батальона, по данным нашей разведки. Бронетехники там не так много, они подтягивают авиацию, пытаются продавить наши позиции, но также успехов нет", — говорит "Киянин".

Бахмут остается под украинским флагом. По словам военного, Силы обороны имеют усиленные позиции в городе, а его защищают механизированные бригады, Силы спецопераций, тероборона, 3-я штурмовая бригада и другие подразделения. Также вчера, 7 февраля был сбит российский штурмовик Су-25 украинскими пограничниками.

Напомним, в утренней сводке Генштаба 8 февраля сообщалось, что ВСУ отбивают российские атаки на две ключевые трассы под Бахмутом.

7 февраля в Донецкой ОВА заявили, что командование рассматривает все варианты боев за Бахмут, включая вывод личного состава из города.