"Зазнають втрат батальйонами": боєць ЗСУ розповів про втрати ЗС РФ на Бахмут-Соледарі (відео)

За словами бійця з позивним "Киянин", Бахмут залишається під українським прапором, незважаючи на всі спроби ЗС РФ йти в наступ із підтримкою авіації, танків та артилерії.

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Український військовослужбовець із позивним "Киянин" розповів про великі втрати ЗС РФ на лінії Бахмут-Соледар. Про це він опублікував відео у своєму профілі в TikTok.

За словами військового, російська армія робить спроби продавити українські позиції, щоб прорвати оборону та намацати слабкі місця. Для цього в бій кидають піхоту за підтримки артилерії та танків. Водночас боєць наголошує, що техніки у них менше. Ворог використовує як невеликі групи наступу, так і цілі підрозділи.

"Усі спроби відбиваються з великими втратами для ворога. Там щодня він кладе до батальйону, за даними нашої розвідки. Бронетехніки там не так багато, вони підтягують авіацію, намагаються продавити наші позиції, але також успіхів немає", — каже "Киянин".

Бахмут залишається під українським прапором. За словами військового, Сили оборони мають посилені позиції у місті, а його захищають механізовані бригади, Сили спецоперацій, тероборона, 3 штурмова бригада та інші підрозділи. Також учора, 7 лютого, було збито російський штурмовик Су-25 українськими прикордонниками.

Нагадаємо, в ранковому зведенні Генштабу 8 лютого повідомлялося, що ЗСУ відбивають російські атаки на дві ключові траси під Бахмутом.

7 лютого у Донецькій ОВА заявили, що командування розглядає всі варіанти боїв за Бахмут, включаючи виведення особового складу з міста.