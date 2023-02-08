Оборона Бахмута: ЗСУ відбивають атаки супротивника на дві ключові траси, — Генштаб

Бої йдуть у районі Часового Яру, де проходить дорога, що з'єднує Бахмут і Костянтинівку. Також Сили оборони відбивають атаки супротивника в районі траси на Слов'янськ.

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Бійці Сил оборони України минулої доби продовжували вести оборону Бахмута й ключових автомобільних доріг, що ведуть до міста. За інформацією пресслужби Генштабу ЗСУ від 8 лютого, йдуть бої в районі населених пунктів Оріхово-Василівка, Дубово-Василівка та Часів Яр, де противник намагається взяти під контроль траси, що проходять поруч.

"За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Новоселівське, Краснопопівка, Шипилівка та Білогорівка Луганської області й Верхньокам'янське, Федорівка, Оріхово-Василівка, Дубово-Василівка, Спірне, Виїмка, Бахмут, Красне, Часів Яр, Водяне, Первомайське, Красногорівка, Авдіївка, Мар'їнка та Богоявленка Донецької області".

Зазначимо атаку на Красне та Часів Яр, до якого раніше сили окупантів не доходили. Через ці населені пункти проходить автотраса Т 0504, що з'єднує Бахмут і Костянтинівку.

Також у зведенні згадані бої в районі Оріхово-Василівки й Дубово-Василівки. Ці населені пункти розташовані на північний захід від Бахмута й на південь від траси, що веде на Слов'янськ. Отже, одна з ключових доріг для постачання Бахмута, можливо, перебуває під вогневим контролем противника.

Загалом під обстріли російських військ на Бахмутському напрямку опинилися понад 30 населених пунктів, зокрема Спірне, Берестове, Білогорівка, Роздолівка, Залізнянське, Парасковіївка, Червона Гора, Бахмут, Іванівське, Миколаївка, Предтечине, Кліщівка, Курдюмівка, Нью-Йорк Донецької області.

"Залишається висока загроза подальших російських авіаційних і ракетних ударів по всій території України", — наголосили в Генштабі.

Нагадаємо, 7 лютого глава Міноборони РФ Сергій Шойгу заявив, що населені пункти Соледар, Клещівка, Краснопілля, Благодатне та Миколаївка Донецької області перебувають під контролем російської армії. Однак цю інформацію в ЗСУ не підтвердили. У зведенні українського Генштабу від 7 лютого йшлося про те, що Клещівка потрапила під вогонь супротивника.

Глава Донецької ОВА Олександр Кириленко в інтерв'ю для "Радіо Свобода" 7 лютого заявив, що українське військове командування розглядає всі варіанти, зокрема захоплення окупантами Бахмута. Він додав, що військове керівництво не використовуватиме особовий склад Сил оборони як гарматне м'ясо.