Шойгу повідомив про захоплення російськими військами 7 населених пунктів Запорізької та Донецької областей

Тим часом Генштаб ЗСУ не підтверджує інформацію глави Міноборони РФ. У черговому зведенні йдеться про те, що населені пункти потрапили під обстріл окупантів.

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Міністр оборони Росії Сергій Шойгу 7 лютого під час селекторної наради відомства заявив, що населені пункти Соледар, Кліщіївка, Краснопілля, Благодатне та Миколаївка Донецької області, а також Підгірне та Лобкове Запорізької області знаходяться під контролем ЗС РФ. Про це повідомляє агентство ТАСС.

Також глава оборонного відомства стверджує, що в районі Бахмута та Вугледара російські війська "успішно розвиваються бойові дії".

"Наразі успішно розвиваються бойові дії в районах Вугледару та Артемівська (Бахмута)", — сказав Шойгу.

Також міністр заявив, що російська армія нібито "перемелює" техніку західного зразка, яка надається ЗСУ як військова допомога.

"Російські війська продовжують перемелювати все озброєння, що поставляється Києву, і техніку — як на маршрутах його доставки, так і на бойових позиціях", — заявив Шойгу.

Заява Генштабу ЗСУ

Тим часом в офіційному зведенні Генштабу Збройних Сил України від 7 лютого не підтверджується захоплення противником вищевказаних населених пунктів, крім Соледара. Бо ще 25 січня командування ЗСУ офіційно підтвердило виведення українських військ із міста Соледар.

З вищезгаданих пунктів у зведенні Генштабу згадується лише Кліщіївка, яка потрапила під ворожий вогонь.

"На Бахмутському напрямку під ворожий вогонь потрапили Спірне, Берестове, Білогорівка, Червона Гора, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка та Озарянівка", — повідомляє пресслужба ЗСУ.

Також відсутня інформація про населені пункти Лобкове та Підгірне Запорізької області, проте, можливо, вони були конкретно не названі, оскільки у зведенні йдеться про 23 населені пункти, обстріляні противником.

"На Запорізькому напрямку обстріляно райони 23 населених пунктів, зокрема: Новопіль, Ольгівське, Гуляйполе, Чарівне, Мала Токмачка, Степове на Запоріжжі", — йдеться у повідомленні Генштабу.

Також відсутня інформація щодо захоплення населених пунктів у Донецькій та Запорізькій областях від оперативного командування "Південь".

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Нагадаємо, заступниця глави Міноборони України Ганни Маляр 4 лютого заявила, що військове керівництво РФ поставило завдання оточити Бахмут і для її виконання противник задіяв великі сили. Крім того, окупанти розгорнули потужні наступальні дії на Лиманському напрямку.

На думку експертів Інституту вивчення війни, російські сили спробують використати захоплені в Соледарі позиції як плацдарм для атак на напрямі Сіверська. У черговому зведенні від 2 лютого йшлося про те, що противник намагається створити загрозу оточення для оборонних позицій ЗСУ на західному березі Сіверського Дінця.