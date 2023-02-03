Соледар може стати плацдармом для оточення ЗСУ в районі Сіверського Дінця, — ISW

За даними "Інституту вивчення війни", російські війська можуть намагатися оточити Бахмут або створити нову вісь атак у напрямку Сіверська. ISW також пишуть про загрозу оточення оборонних позицій українських сил на правому березі Сіверського Дінця.

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Цілком можливо, що російські сили спробують використати захоплені в Соледарі позиції як плацдарм для атак на напрямі Сіверська — звідси загроза оточення для оборонних позицій ЗСУ на західному (правому) березі Сіверського Дінця. Про це повідомляє "Інститут вивчення війни" у своєму зведенні за 2 лютого.

ЗС РФ також можуть об'єднати свої зусилля та створити ширші укріплені позиції, з яких намагатимуться оточити Бахмут.

За інформацією ISW, поки не зрозуміло, чи спрямовані операції російських військ на ділянці Роздолівка — Миколаїв на оточення міста за рахунок тиску в напрямку південного заходу вздовж автотраси Бахмут – Сіверськ, чи північно-західному напрямку.

[ + – ] Бахмут: карта боїв

Аналітики продовжать відстежувати становище у згаданому районі, щоб з'ясувати, чи росіяни намагатимуться оточити Бахмут, чи створити нову вісь атак у напрямку Сіверська.

Генштаб України 2 лютого повідомив, що Сили оборони України відбили атаки росіян у районі Бахмута та прилеглих населених пунктів.

Водночас, як пишуть дослідники з ISW, геолоковані кадри підтвердили, що російські сили досягли значного просування на північний схід від Бахмута біля Роздолівки, що за 15 кілометрів від самого Бахмута, а також на північних околицях міста.

Нагадаємо, що, за інформацією аналітиків за 1 лютого, ЗС РФ вдаються до нової тактики в районі Бахмута. Наступ великими групами військ доповнили розвіделементами та спеціальними операціями.

Використовуються так звані "верблюди" — люди без спеціального спорядження і навіть без зброї, які постачають досвідченішим військовим усе необхідне.

Раніше Фокус повідомляв, що Путін переоцінив можливості російських військ, яким не під силу повністю захопити Донбас, також наголошується в зведенні ISW за 2 лютого.