Соледар может стать плацдармом для окружения ВСУ в районе Северского Донца, — ISW

По данным "Института исследования войны", российские войска могут пытаться окружить Бахмут или создать новую ось атак в направлении Северска. ISW также пишут об угрозе окружения оборонительных позиций украинских сил на правом берегу Северского Донца.

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Вполне возможно, что российские силы попытаются использовать захваченные в Соледаре позиции как плацдарм для атак на направлении Северска — отсюда угроза окружения для оборонительных позиций ВСУ на западном (правом) берегу Северского Донца. Об этом сообщает "Институт исследования войны" в своей сводке за 2 февраля.

ВС РФ также могут объединить свои усилия и создать более широкие укрепленные позиции, с которых попытаются окружить Бахмут.

По информации ISW, пока не ясно, направлены ли операции российских войск на участке Раздоловка — Николаева на окружение города за счет давления в направлении юго-запада вдоль автотрассы Бахмут – Северск, или же в северо-западном направлении.

[ + – ] Бахмут: карта боев

Аналитики продолжат отслеживать положение в упомянутом районе, чтобы выяснить, будут ли россияне пытаться окружить Бахмута или создать новую ось атак в направлении Северска.

Генштаб Украины 2 февраля сообщил, что Силы обороны Украины отразили атаки россиян в районе Бахмута и близлежащих населенных пунктов.

Вместе с тем, как пишут исследователи из ISW, геолоцированные кадры подтвердили, что российские силы добились значительного продвижения к северо-востоку от Бахмута возле Раздоловки, что в 15 километрах от самого Бахмута, а также на северных окраинах города.

Напомним, что, по информации аналитиков за 1 февраля, ВС РФ прибегают к новой тактике в районе Бахмута. Наступление большими группами войск дополнили разведэлементами и специальными операциями.

Используются так называемые "верблюды" — люди без специального снаряжения и даже без оружия, которые снабжают более опытных военных всем необходимым.

Ранее Фокус сообщал, что Путин переоценил возможности российских войск, которым будет не по силам полностью захватить Донбасс, также отмечается в сводке ISW за 2 февраля.