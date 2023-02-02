Компетентные вагнеровцы и оперативники ГРУ: ситуация в Бахмуте "радикально изменилась", — ISW

По данным военных исследователей, массовое наступление российских войск в районе Бахмута дополнили разведывательными элементами и специальными операциями. Иногда россияне подходят к бойцам ВСУ на расстояние 20 метров.

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Аналитики отмечают изменения на бахмутском направлении в последнее время, после того, как российское командование направило в этот район компетентных наемников из ЧВК "Вагнера" и оперативников ГРУ, сообщается в сводке "Института исследования войны" в сводке за 1 февраля.

Авторы аналитического материала ссылаются на интервью украинского военнослужащего из Сил спецопераций с позывным "Агроном", который подробно описал тактику российских войск в районе Бахмута.

ЧВК "Вагнер" и Главное управление Генерального штаба ВС РФ (ГРУ) могли дополнить наступательные усилия, в которых участвуют значительные группы российских войск, разведывательными элементами и специальными операциями.

По словам украинского военнослужащего, российские войска достаточно успешно применяют техники инфильтрации в районе Бахмута. Невооруженные, недостаточно экипированные "верблюды" (военный персонал) доставляет амуницию и оружие на передовую. И этим "верблюдам" зачастую удается подойти близко к украинским позициям незамеченными.

[ + – ] Карта боев в Бахмуте

"Верблюды", можно сказать, идут на убой. Они подвозят боеприпасы, провизию, воду, оружие и тому подобное для более профессиональных военнослужащих. Пять дней назад к нам приехали четыре верблюда, которые действительно были заряжены снаряжением, подготовлены. Они подошли к нашим позициям на расстояние 20 метров, и мы их просто не заметили. Были и такие, которые шли во весь рост, без брони, без касок, без автоматов", — пояснил "Агроном". По его словам эти военные просто тащили ящики.

Боец ВСУ рассказал, что оккупанты находят и разрушают здания, которые украинские силы используют как прикрытие. Удерживать позиции трудно из-за того, что россияне обстреливают все танками уже с расстояния двух километров.

"Снаряды падают достаточно четко. Их тактика сейчас такова, что мы выгрызаем каждый дом, каждую улицу, а они их уничтожают, сравнивают с землей. Чтобы оттуда невозможно было вести огонь", — пояснил военнослужащий.

Вместе с тем, отмечают аналитики, описанную тактику, хотя она, возможно, и дает результат в Бахмуте, будет сложно масштабировать на другие направления.

Напомним, что российский президент Владимир Путин пытается отвлечь внимание ВСУ перед новым наступлением ВС РФ, отмечается в сводке ISW за 1 февраля.

Новое вторжение с территории Беларуси, по мнению аналитиков, маловероятно. Однако Путин переместить внимание Сил обороны Украины в сторону северо-восточных приграничных районов.

В предыдущем материале ISW за 31 января отмечалось, что российские войска в Донецкой области пытаются сформировать новую ось наступления. Однако районы наступления находятся на значительном расстоянии друг от друга, операционно не связаны между собой, поэтому наступление под Угледаром, в частности, вряд поможет улучшить позиции ВС РФ.

Ранее Фокус сообщал, что ВСУ впервые уничтожили арктическую версию ЗРК Тор-М2ДТ с помощью снаряда Excalibur. Этот случай произошел в Херсонской области.