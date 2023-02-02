Путин пытается отвлечь внимание ВСУ перед новым наступлением ВС РФ, — ISW

Новое вторжение с территории Беларуси, как считают аналитики, является маловероятным, но главе Кремля необходимо приковать внимание Сил обороны Украины к северо-восточным приграничным районам.

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Президент России Владимир Путин накануне масштабного наступления ВС РФ пытается отвлечь украинские силы. Об этом говорится в отчете Института изучения войны ISW от 1 февраля.

Аналитики в очередной раз повторили свой прогноз о том, что новое сухопутное вторжение с территории Беларуси в Украину является крайне маловероятным, поскольку оккупанты не смогли сформировать боеспособную группировку.

Вместе с этим, как говорится в отчете ISW, Владимир Путин, возможно, создает условия для последующих пограничных рейдов в северо-восточные украинские области. Эксперты считают, что Кремль пытается отвлечь украинские силы от проблемных направлений накануне масштабного наступления ВС РФ и приковать их внимание к другим участкам фронта.

В своем отчете ISW приводит в пример заседание, которое состоялось 1 февраля при участии Владимира Путина. Глава Кремля на совещании обсуждал вопросы восстановления инфраструктуры Крыма, Белгородской, Курской и Брянской областей, которые якобы пострадали от обстрелов Сил обороны Украины.

"Акцент Путина на предполагаемой опасности украинских обстрелов приграничных регионов, вероятно, преследует двойную цель. Он продолжает информационную операцию, цель которой — представить войну в Украине как реальную угрозу для российских граждан, чтобы заручиться внутренней поддержкой затяжной войны. Возможно, Путин также создает условия для проведения пограничных вылазок, чтобы отвлечь и рассеять украинские силы от критических направлений продвижения, прижав их к северо-восточным пограничным районам. Угроза пограничных рейдов из Белгородской, Брянской и Курской областей на север и северо-восток Украины, вероятно, является попыткой заставить Украину развернуть ограниченные подразделения на этих направлениях для защиты, рассредоточив украинские войска перед вероятным наступлением ВС РФ в ближайшие месяцы", — добавили в ISW, комментируя новую тактику Кремля.

Днем ранее, 1 февраля, об угрозе нового наступления ВС РФ предупреждал министр обороны Украины Алексей Резников. По его словам, российские войска могут осуществлять штурмовые операции на юге и востоке страны, для проведения которых в армию были мобилизованы до 500 тысяч человек.

1 февраля о новом возможном наступлении ВС РФ также предупреждал секретарь СНБО Алексей Данилов. Топ-чиновник утверждал, что Кремль к годовщине вторжения постарается показать населению какие-то "военные успехи".