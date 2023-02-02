"Живут символизмом": Резников высказался о возможном наступлении России 24 февраля

По словам министра обороны Украины, россияне, вероятно, попытаются наступать по двум направлениям. С этой целью в РФ могут мобилизовать до 500 тысяч живой силы.

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Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что Вооруженные силы Российской Федерации могут прибегнуть к крупномасштабному военному маневру к годовщине своего полномасштабного вторжения 24 февраля. Об этом министр сообщил в интервью каналу BFMTV.

"Мы думаем, что, учитывая, что они (русские, — прим. ред.) живут символизмом, они попытаются что-то попробовать в районе 24 февраля", — сказал Резников журналистам.

Глава Минобороны Украины также отметил, что Украина не должна потерять инициативу в войне с РФ и добавил, что "мы не недооцениваем нашего врага".

Согласно утверждению Алексея Резникова, Российская Федерация концентрирует на границах свои войска, а их количество существенно превышает заявленные 300 тысяч. По словам министра, речь может идти о 500 тысячах мобилизованных.

"Официально заявлено 300 тысяч, но когда мы видим войска на границах, по нашим оценкам, это гораздо больше", — констатировал глава Минобороны.

Алексей Резников полагает, что наступление может начаться по двум направлениям: с востока с юга. Министр также подчеркнул, что для отражения возможной атаки ВСУ необходима военная помощь союзников.

"Вот почему нам нужно оружие, чтобы сдерживать врага, потому что на войне все играется по инициативе", — заключил Резников.

Напомним, что по данным аналитиков ISW от 31 января, ВС РФ пытаются сформировать новую ось наступления в Донецкой области. При этом исследователи указывают на то, успех россиян на данном участке фронта маловероятен, так отдельные наступления операционно не связаны между собой.

Фокус также писал о том, что 1 февраля представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов заявил, что Украина находится на пороге очень активной фазы войны с Российской Федерацией. Он также добавил, что потери оккупантов куда больше, чем у ВСУ.

Еще мы сообщали, что 31 января бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен высказался о грядущем большом наступлении России на Украину, призвав западные страны ускорить поставки вооружения и помочь Украине закрыть небо.