Очень активная фаза войны: в ГУР рассказали, что будет происходить на фронте в феврале и марте

По словам Юсова, в РФ прекрасно понимают, что международная военная поддержка Украины усиливается. Поэтому оккупанты усиливают наступление, чтобы успеть достичь хоть каких-то успехов.

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Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов заявил, что Украина находится на пороге очень активной фазы войны с Российской Федерацией. По его словам, Февраль и март отметятся очень активными боевыми действиями. Об этом Юсов заявил, выступая на телеканале FREEDOM.

По его словам, на данный момент ситуация на фронте тяжелая. Так, российские силы продолжают наступать. Правда, им ничего не остается кроме как воевать "количеством". Потери оккупантов куда больше, чем у украинских защитников.

"Российское общество пока это терпит. Но количество трупов, идущих в РФ, а также тяжелораненых, я думаю, рано или поздно окажут влияние даже на это зазомбированное общество", – добавил он.

Юсов сообщил, что в РФ прекрасно понимают, что международная военная поддержка Украины усиливается. Более того, в скором времени состоится заседание на авиабазе "Рамштайн".

"Скоро уже следующий Рамштайн, где будут очередные новости о военной поддержке Украины. Поэтому частично мобилизованные, а также преступники из Вагнера и других так называемых частных военных компаний продолжают бросать на штурмовые действия", — сказал Юсов.

Он отметил, что мастерство украинских военных, а также международная поддержка помогут переломить российское наступление.

[ + – ] Юсов о ситуации на фронте

Ранее Фокус писал, что в ГУР заявили, что российский "ленд-лиз" сравним с военной помощью нескольких больших стран. По данным аналитиков Oryx, украинские военные затрофеили 2755 единиц российской техники. По словам Андрея Юсова из ГУР, часть из них уже служит Украине.

Еще напомним, что журналисты написали, что Испания в первой партии сможет передать Украине до 6 танков Leopard 2A4. На хранении находится 53 танка, которые находятся в разном техническом состоянии. Поэтому Украине не смогут их сразу передавать в больших количествах, отмечают журналисты.

Также сообщалось, что американская "группа Моцарта" объявила о прекращении работы в Украине. По словам руководителя организации Эндрю Милберна, завершение деятельности связано с судебными разбирательствами. Однако он заверил, что миссия продолжится под другим названием.