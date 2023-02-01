Дуже активна фаза війни: в ГУР розповіли, що відбуватиметься на фронті у лютому та березні

За словами Юсова, у РФ чудово розуміють, що міжнародна військова підтримка України посилюється. Тому окупанти посилюють наступ, щоб встигнути досягти хоч якихось успіхів.

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Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявив, що Україна перебуває на порозі дуже активної фази війни з Російською Федерацією. За його словами, лютий і березень відзначаться дуже активними бойовими діями. Про це Юсов заявив, виступаючи на телеканалі FREEDOM.

За його словами, наразі ситуація на фронті важка. Так, російські сили продовжують наступати. Щоправда, їм нічого не залишається окрім як воювати "кількістю". Втрати окупантів куди більші, ніж в українських захисників.

"Російське суспільство поки що це терпить. Але кількість трупів, що надходять до РФ, а також тяжкопоранених, я думаю, рано чи пізно вплинуть навіть на це зазомбоване суспільство", – додав він.

Юсов повідомив, що в РФ прекрасно розуміють, що міжнародна військова підтримка України посилюється. Більше того, незабаром відбудеться засідання на авіабазі "Рамштайн".

"Скоро вже наступний Рамштайн, де будуть чергові новини про військову підтримку України. Тому частково мобілізованих, а також злочинців з Вагнера та інших так званих приватних військових компаній продовжують кидати на штурмові дії", – сказав Юсов.

Він зазначив, що майстерність українських військових, а також міжнародна підтримка допоможуть зламати російський наступ.

[ + – ] Юсов про ситуацію на фронті

Раніше Фокус писав, що в ГУР заявили, що російський "ленд-ліз" можна порівняти з військовою допомогою кількох великих країн. За даними аналітиків Oryx, українські військові затрофеїли 2755 одиниць російської техніки. За словами Андрія Юсова з ГУР, частина з них вже служить Україні.

Ще нагадаємо, що журналісти написали, що Іспанія у першій партії зможе передати Україні до 6 танків Leopard 2A4. На зберіганні знаходиться 53 танки, які перебувають у різному технічному стані.Тому Україні не зможуть їх одразу передавати у великій кількості, зазначають журналісти.

Також повідомлялося, що американська "група Моцарта" оголосила про припинення роботи в Україні. За словами керівника організації Ендрю Мілберна, завершення діяльності пов'язане із судовими розглядами. Однак він запевнив, що місія продовжиться під іншою назвою.