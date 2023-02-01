"Останній день": американська "група Моцарта" оголосила про припинення роботи в Україні

За словами керівника організації Ендрю Мілберна, завершення діяльності пов'язане із судовими розглядами. Однак він запевнив, що місія продовжиться під іншою назвою.

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Американське приватне охоронне підприємство "Група Моцарта", яке займалося навчанням українських військовослужбовців, припиняє свою діяльність на території України. Як заявив 31 січня керівник організації Ендрю Мілберн у своєму Twitter, причиною цього стали судові розгляди.

За його словами, назва та діяльність організації стали предметом судових розглядів, що, в свою чергу, надто відволікає від основної місії "Групи Моцарта" — навчання українських солдатів та захисту мирних жителів. Через це існування "Групи Моцарт" закінчилося.

"Сьогодні був останній день для "Групи Моцарта". Той факт, що ім'я та організація стали предметом судового розгляду, надто відволікав від нашої основної місії: навчання українських солдатів та захисту мирних жителів від небезпеки", — написав він.

Водночас Мілберн зазначив, що місія організації продовжиться під новою назвою. Однак, яким чином і в якій формі ця місія буде продовжена, він не уточнив.

Щодо майбутньої діяльності "Групи Моцарта" висловився колишній член організації офіцер морської піхоти Мартін Веттеруер. За його словами, незважаючи на те, що Мілберн неодноразово наголошував на тому, що його співробітники працюють на пожертвування і займаються лише в Україні, він хоче зробити організацію повноцінною комерційною ПВК і посилити свій вплив в інших охоплених війною регіонах. Про це говорять його спроби досягти військових контрактів у Вірменії, зазначив Веттеруер.

Про який суд може йтися

За інформацією видання TFI Global News, щойно "Група Моцарта" прибула в Україну, вона перебувала під пильною увагою, оскільки керівник організації Ендрю Мілберн був втягнутий у скандал. Журналісти пишуть, що колишній американський морський піхотинець, який займався бізнесом у Києві з 2000-х років якийсь Енді Бейн, подав судовий позов у Вайомінгу, звинувативши Мілберна у фінансових махінаціях, сексуальних домаганнях, спробі хабарництва і загрозі відставному американському генералу.

У позові на $50 000 йшлося, що Мілберн контролював організацію таким чином, що українські військові попросили його повернутися до США та припинити втручання у внутрішні справи України.

У відповідь Мілберн висунув низку зустрічних звинувачень проти Бейна, назвавши його колишнім фінансовим директором "Групи Моцарта". За його словами, Бейн свого часу намагався продати організацію талібам.

Нагадаємо, у репортажі "hromadske" від 26 грудня докладно йшлося про діяльність "Групи Моцарта" в Україні. У матеріалі було зазначено, що члени організації займаються волонтерством, навчанням українських солдатів та не беруть участі у боях.