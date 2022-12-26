"Група Моцарта": що відомо про діяльність колишніх морпіхів США в Україні (відео)

Засновник Енді Мілберн каже, що вони займаються волонтерством і навчанням українських солдатів та не беруть участі в боях.

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В Україні перебуває 40 ексморпіхів США, які створили організацію "Група Моцарта". Про діяльність колишніх військових розповіли в репортажі hromadske.

Колишній морський піхотинець США Енді Мілберн прибув в Україну в березні, щоб працювати журналістом на фрілансі. Через якийсь час він зрозумів, що хоче робити більше, ніж просто висвітлювати події. Тож разом із побратимами організував навчання для київської тероборони. На той момент вони виступали інструкторами, а російські війська ще не втекли з-під Києва. Після деокупації північних регіонів України Мілберн був шокований від побаченого в Бучі.

Тому колишні морпіхи вирішили залишатися в Україні. Вони створили волонтерську організацію The Mozart Group. Діяльність її учасників спрямована на евакуацію місцевого населення, зокрема з Бахмута й Соледара, а також навчання українських бійців.

Дейтон — керівник бригади евакуації "Групи Моцарта" родом із Ірландії. Він каже, що вони розвозять їжу людям у гарячих точках, оскільки організації на кшталт The World Kitchen відмовляються туди їхати через надзвичайну небезпеку. Також колишній військовий каже, що людей складно вивозити з населених пунктів, оскільки багато хто боїться або не хоче їхати. Причинами можуть бути як недостатня кількість фінансових коштів, так і бажання залишатися у своєму будинку до останнього.

Засновник Енді Мілберн каже, що має десятиліття досвіду служби в армії. Він пішов зі служби 3 роки тому. Назву "Група Моцарт" придумав один із членів організації.

"Назва мені тоді здавалася неоднозначною. Ми не такі, як "Група Вагнера". Важко знайти організацію, яка була б більше несхожа на "вагнерівців", правильно? Так, ми всі — професійні військові. І вже тільки це нас відрізняє від "вагнерівців". Ми не носимо зброї, ми не воюємо. Ми тренуємо українських солдатів тут, на Донбасі. Рятуємо мирне населення", — каже засновник "Групи Моцарта".

Водночас він зазначає, що вони могли б воювати, оскільки мають багатий військовий досвід, проте їх усього 40. Тому набагато ефективніше навчати бійців ЗСУ.

"Ми не найманці, і, звичайно ж, ми не приватна військова компанія. Ми волонтерська організація", — наголошує Мілберн.

"Групу Вагнера" Мілберн називає воєнними злочинцями. Він бачив їхні злочини в Сирії, в Малі, в різних частинах Африки, а тепер усе те саме вони роблять в Україні. І між "Групою Вагнера" та "Групою Моцарта" немає нічого спільного.

Нагадаємо, 22 грудня в ЗМІ повідомляли, найманці з "Групи Вагнера" закупили в КНДР піхотні ракети та боєприпаси, щоб зміцнити свої сили.

25 грудня в ISW заявили, що "Група Вагнера" втрачає наступальний потенціал під Бахмутом.