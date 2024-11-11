Український волонтер створив прилад "Око" для стеження за ЗС РФ: як він працює (відео)

За словами волонтерів, система "Око" дає змогу українським військовим побачити переміщення ворожої техніки на відстані 5-6 кілометрів.

Кременчуцький волонтер Олександр Колотієвський разом із друзями розробив прилад "Око", за допомогою якого можна спостерігати за противником і коригувати вогонь артилерії на відстані до 8 кілометрів. Про це йдеться в сюжеті "Суспільного".

Для ЗСУ створили прилад "Око"

Прилад "Око" був створений за запитом українських військових. Олександр Колотієвський розповів, що в передній частині апарата розміщена звичайна підзорна труба з 16-кратним збільшенням. До цієї підзорної труби кріпиться через виготовлений на 3D-принтері перехідник, кріпиться електронний мікроскоп зі збільшенням 1600 разів.

"Ми бачимо протилежний берег і бачимо переміщення, так скажімо, птахів досить невеликих розмірів. Якщо ми покращимо яскравість, то ми в принципі на протилежному березі, до якого близько 5-6 кілометрів ми перевіряли по GPS, ми можемо побачити якесь переміщення техніки", — розповів волонтер Лайв Олег Коваль.

Волонтер Олег Кузнець додав, що плюсом "Ока" є дротовий зв'язок. Апарат не випромінює радіосигналів, що робить його стійким до дії ворожих систем радіоелектронної боротьби (РЕБ).

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Розробка приладу почалася близько року тому. За цей час волонтери виготовили та передали військовим 11 таких пристроїв. У виготовленні деяких деталей допомагають викладачі та майстри деяких навчальних закладів у Кременчуці. Вартість одного такого апарата становить від 20000 до 40000 гривень.

"Початок був дуже важким, тому що саме обладнання було велике, громіздке. Але з кожним місяцем воно зменшувалося, деталі, які потрібні були для виготовлення, теж зменшувалися", — зазначив директор ПТУ № 26 Євген Жаров.

Нагадаємо, українські військові почали застосовувати нові ударні дрони "Хижак RebOFF" з оптоволоконними кабелями, невразливі до придушення засобами радіоелектронної боротьби.

Також повідомлялося, що українська компанія "Вінницькі бджоли" завершила тести FPV-дрона-перехоплювача VB140 Flamingo, створеного для перехоплення російських розвідувальних БПЛА.