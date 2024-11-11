Український волонтер створив прилад "Око" для стеження за ЗС РФ: як він працює (відео)
За словами волонтерів, система "Око" дає змогу українським військовим побачити переміщення ворожої техніки на відстані 5-6 кілометрів.
Кременчуцький волонтер Олександр Колотієвський разом із друзями розробив прилад "Око", за допомогою якого можна спостерігати за противником і коригувати вогонь артилерії на відстані до 8 кілометрів. Про це йдеться в сюжеті "Суспільного".
Прилад "Око" був створений за запитом українських військових. Олександр Колотієвський розповів, що в передній частині апарата розміщена звичайна підзорна труба з 16-кратним збільшенням. До цієї підзорної труби кріпиться через виготовлений на 3D-принтері перехідник, кріпиться електронний мікроскоп зі збільшенням 1600 разів.
"Ми бачимо протилежний берег і бачимо переміщення, так скажімо, птахів досить невеликих розмірів. Якщо ми покращимо яскравість, то ми в принципі на протилежному березі, до якого близько 5-6 кілометрів ми перевіряли по GPS, ми можемо побачити якесь переміщення техніки", — розповів волонтер Лайв Олег Коваль.
Волонтер Олег Кузнець додав, що плюсом "Ока" є дротовий зв'язок. Апарат не випромінює радіосигналів, що робить його стійким до дії ворожих систем радіоелектронної боротьби (РЕБ).Важливо
Розробка приладу почалася близько року тому. За цей час волонтери виготовили та передали військовим 11 таких пристроїв. У виготовленні деяких деталей допомагають викладачі та майстри деяких навчальних закладів у Кременчуці. Вартість одного такого апарата становить від 20000 до 40000 гривень.
"Початок був дуже важким, тому що саме обладнання було велике, громіздке. Але з кожним місяцем воно зменшувалося, деталі, які потрібні були для виготовлення, теж зменшувалися", — зазначив директор ПТУ № 26 Євген Жаров.
Нагадаємо, українські військові почали застосовувати нові ударні дрони "Хижак RebOFF" з оптоволоконними кабелями, невразливі до придушення засобами радіоелектронної боротьби.
Також повідомлялося, що українська компанія "Вінницькі бджоли" завершила тести FPV-дрона-перехоплювача VB140 Flamingo, створеного для перехоплення російських розвідувальних БПЛА.