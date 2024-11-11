Украинский волонтер создал прибор "Око" для слежки за ВС РФ: как он работает (видео)

По словам волонтеров, система "Око" позволяет украинским военным увидеть перемещение вражеской техники на расстоянии 5-6 километров.

Кременчугский волонтер Александр Колотиевский вместе с друзьями разработал прибор "Око", с помощью которого можно наблюдать за противником и корректировать огонь артиллерии на расстоянии до 8 километров. Об этом говорится в сюжете "Суспільного".

Для ВСУ создали прибор "Око"

Прибор "Око" был создан по запросу украинских военных. Александр Колотиевский рассказал, что в передней части аппарата размещена обычная подзорная труба с 16-кратным увеличением. К этой подзорной трубе крепится через изготовленный на 3D-принтере переходник, крепится электронный микроскоп с увеличением 1600 раз.

"Мы видим противоположный берег и видим перемещение, так скажем, птиц достаточно небольших размеров. Если мы улучшим яркость, то мы в принципе на противоположном берегу, до которого около 5-6 километров мы проверяли по GPS, мы можем увидеть какое-то перемещение техники", – рассказал волонтер Лайв Олег Коваль

Волонтер Олег Кузнец добавил, что плюсом "Ока" является проводная связь. Аппарат не излучает радиосигналов, что делает его стойким к действию вражеских систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

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Разработка прибора началась около года назад. За это время волонтеры изготовили и передали военным 11 таких устройств. В изготовлении некоторых деталей помогают преподаватели и мастера некоторых учебных заведений в Кременчуге. Стоимость одного такого аппарата составляет от 20000 до 40000 гривен.

"Начало было очень тяжелым, потому что само оборудование было большое, громоздкое. Но с каждым месяцем оно уменьшалось, детали, которые нужны были для изготовления, тоже уменьшались", — отметил директор ПТУ № 26 Евгений Жаров.

Напомним, украинские военные начали применять новые ударные дроны "Хижак RebOFF" с оптоволоконными кабелями, неуязвимые к подавлению средствами радиоэлектронной борьбы.

Также сообщалось, что украинская компания "Винницкие пчелы" завершила тесты FPV-дрона-перехватчика VB140 Flamingo, созданного для перехвата российских разведывательных БПЛА.