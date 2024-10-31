Защитит небо от "Орланов": для ВСУ создали новый FPV-дрон VB140 Flamingo (фото)

Беспилотники VB140 Flamingo способны уничтожать российские БПЛА-разведчики, которые корректируют огонь, в любое время суток.

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Украинская компания "Винницкие пчелы" заявила о завершении межведомственных тестов FPV-дрона-перехватчика типа "крыло" VB140 Flamingo, созданного для перехвата российских разведывательных дронов. Подробности о новом беспилотнике раскрыл директор компании Андрей Олексюк в интервью dev.ua.

По словам Андрея Олексюка, в ходе испытаний VB140 Flamingo продемонстрировал способность выявлять, преследовать и обезвреживать БПЛА-разведчики типа "Орлан". БПЛА "Орлан" россияне используют для корректировки огня, поэтому их уничтожение критически важно для безопасности.

VB140 Flamingo Фото: dev.ua

Сообщается, что VB140 Flamingo может работать на высоте до 4,5 км и преодолевать расстояние до 50 км. БПЛА оснащен высокоточными сенсорами, а дополнительная гибкость в настройках позволяет аппарату адаптироваться к условиям, как днем, так и ночью.

VB140 Flamingo Фото: dev.ua

Производитель подчеркнул, что высокий уровень автономности делает VB140 Flamingo незаменимым инструментом для отслеживания и перехвата воздушных целей. БПЛА уже прошел тестирование и готов к масштабному внедрению в Силы обороны Украины.

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"VB140 Flamingo – это важный шаг вперед в технологическом развитии Украины. Его потенциал в борьбе с вражескими разведчиками может существенно снизить эффективность разведки и корректировки огня, что крайне применимо для защиты мирного населения и наших воинов", — отметили разработчики.

Напомним, литовский производитель беспилотников RSI Europe отправил в Украину первую партию FPV-дронов "Шпак" (Shpak) в рамках закупки Агентства оборонных ресурсов.

Также сообщалось, что украинские разработчики вместе с военными проводят боевое испытание беспилотника "Ватра", созданного для перехвата барражирующих боеприпасов "Шахед".