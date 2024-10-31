Захистить небо від "Орланів": для ЗСУ створили новий FPV-дрон VB140 Flamingo (фото)

Безпілотники VB140 Flamingo здатні знищувати російські БПЛА-розвідники, які коригують вогонь, у будь-який час доби.

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Українська компанія "Вінницькі бджоли" заявила про завершення міжвідомчих тестів FPV-дрона-перехоплювача типу "крило" VB140 Flamingo, створеного для перехоплення російських розвідувальних дронів. Подробиці про новий безпілотник розкрив директор компанії Андрій Олексюк в інтерв'ю dev.ua.

За словами Андрія Олексюка, під час випробувань VB140 Flamingo продемонстрував здатність виявляти, переслідувати і знешкоджувати БПЛА-розвідники типу "Орлан". БПЛА "Орлан" росіяни використовують для коригування вогню, тому їхнє знищення критично важливе для безпеки.

VB140 Фламінго Фото: dev.ua

Повідомляється, що VB140 Flamingo може працювати на висоті до 4,5 км і долати відстань до 50 км. БПЛА оснащений високоточними сенсорами, а додаткова гнучкість у налаштуваннях дає змогу апарату адаптуватися до умов, як удень, так і вночі.

VB140 Фламінго Фото: dev.ua

Виробник підкреслив, що високий рівень автономності робить VB140 Flamingo незамінним інструментом для відстеження та перехоплення повітряних цілей. БПЛА вже пройшов тестування і готовий до масштабного впровадження в Сили оборони України.

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"VB140 Flamingo — це важливий крок уперед у технологічному розвитку України. Його потенціал у боротьбі з ворожими розвідниками може істотно знизити ефективність розвідки і коригування вогню, що вкрай застосовне для захисту мирного населення і наших воїнів", — зазначили розробники.

Нагадаємо, литовський виробник безпілотників RSI Europe відправив в Україну першу партію FPV-дронів "Шпак" (Shpak) у рамках закупівлі Агентства оборонних ресурсів.

Також повідомлялося, що українські розробники разом із військовими проводять бойове випробування безпілотника "Ватра", створеного для перехоплення баражувальних боєприпасів "Шахед".