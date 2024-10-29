Литва вперше відправила в Україну FPV-дрони "Шпак": як вони допоможуть ЗСУ (фото)

Квадрокоптери "Шпак" оснащені системою дистанційного підриву й можуть виконувати складні маневри в повітрі.

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Литовський виробник безпілотників RSI Europe відправив в Україну першу партію FPV-дронів "Шпак" (Shpak) у межах закупівлі Агентства оборонних ресурсів. Про це пише портал Defence Industry Europe.

БПЛА може нести до 5 кг вибухівки Фото: RSI Europe

Повідомляється, що Shpak являє собою 10-дюймовий FPV-квадрокоптер, призначений для знищення цілей. БПЛА може нести до 5 кг корисного навантаження і оснащений системою дистанційного підриву. Ці особливості роблять апарат універсальною платформою для вибору вибухівки та цілей.

Наземна станція дрона "Шпак" Фото: RSI Europe

За даними порталу, Shpak оснащений передовою технологією перебудови радіочастот, що збільшує його стійкість перед ворожими засобами радіоелектронної боротьби. До дронів також додаються наземні станції та антени, що дають змогу операторам працювати на великих відстанях.

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Генеральний директор RSI Europe Т. Мілашаускас також розкрив історію назви нового БПЛА. Він зазначив, що литовці, українці, а також поляки називають шпаків схожим словом — "špokas", на відміну від росіян.

"Ми вважаємо, що така назва ідеально підходить для литовського безпілотника, який воює в руках українців", — сказав глава компанії.

На офіційному сайті RSI Europe заявлено такі характеристики дрона Shpak:

дальність польоту — до 20 км;

дальність зв'язку — до 20 км;

швидкість до 150 км/год

вага — 2 кг;

Виробник також зазначає, що БПЛА може виконувати круті повороти та інші складні маневри. Для нічних операцій доступна опція з тепловізійною камерою.

Дрон "Шпак" Фото: RSI Europe

Нагадаємо, уряд Литви оголосив, що поставить українським і литовським Збройним силам тисячі дронів GA-10-FPV-AI в межах масштабних інвестицій у недороге озброєння, яке змінює сучасний бій.

Раніше також повідомлялося, що Міністерство оборони в Україні провело під Києвом випробування безпілотних літальних апаратів, наданих виробниками з Литви.