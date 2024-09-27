Литва поставить Україні тисячі дронів GA-10-FPV-AI зі штучним інтелектом

Новий безпілотник GA-10-FPV-AI працює автономно в умовах відсутності GPS. Налаштовується на різні частоти передавання відеосигналу і типи камер.

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Уряд Литви 25 вересня оголосив, що поставить українським і литовським збройним силам тисячі дронів GA-10-FPV-AI в рамках масштабних інвестицій у недороге озброєння, яке змінює сучасний бій. Про це пише Army Recognition.

З компанією, що базується у Вільнюсі, уклали контракт на 1 мільйон доларів на виробництво нових квадрокоптерів компанії Granta Autonomy — GA-10-FPV-AI.

"Нові безпілотні літальні апарати — частина масштабної ініціативи з оборонних закупівель вартістю 8 млн євро, що проводиться за участю низки литовських виробників", — повідомляли представники Литви у пресрелізі.

Литовська армія загалом отримає 2300 дронів, а Україна — 5000. Очікується, що перші партії прибудуть в Україну до кінця місяця.

За даними виробника, у дронів є можливість вертикального зльоту і посадки. Вони здатні нести максимальне корисне навантаження до 3 кг.

У серпні Міноборони Литви оголосило, що бойові дрони виробництва п'яти литовських компаній успішно пройшли випробування, які проводило Міністерство оборони України для імітації умов на передовій.

Новинне агентство LRT повідомляло, що початкова партія дронів раніше не пройшла тестування.

Дрони GA-10-FPV-AI

Стверджується, що GA-10-FPV-AI працює автономно в умовах відсутності GPS. Налаштовується на різні частоти передачі відеосигналу і типи камер.

Експерти прогнозують, що майбутні FPV застосовуватимуть у боях у роях або групах дронів для придушення оборони противника з меншими витратами. Литва впроваджує безпілотники у свої збройні сили. Литовські військові проходять спеціалізовану підготовку з керування FPV. Ними планують оснастити всі військові підрозділи.

Нагадаємо, що в Румунії шукають "Шахед", який залетів під час атаки на Одеську область.

Також повідомлялося, що ЗСУ збили рідкісний російський розвіддрон "Мерлин-ВР".