Українські військові збили рідкісний російський розвіддрон "Мерлін-ВР" (відео)

Як повідомив Сергій Стерненко, БПЛА Міноборони Росії купує за 300 тисяч доларів, а дальність дії безпілотника — до 600 кілометрів.

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Українські військові збили рідкісний російський розвідувальний дрон "Мерлін-ВР". Про це повідомив у себе в Telegram блогер Сергій Стерненко.

"Знищення рідкісного російського розвідБПЛА Мерлін на одному з напрямків. Заявлена дальність до 600 км, купує його міноборони РФ за 300 000 доларів", — написав Стерненко.

Також блогер опублікував фото українського бійця зі збитим безпілотником.

Збитий БПЛА "Мерлін-ВР" Фото: Telegram / Стерненко

Що відомо про БПЛА "Мерлін-ВР"

Як пише Defense Express, уперше безпілотник було показано 2021 року. Тоді росіяни заявляли, що дрон через наявність "гібридної" силової установки, яка дає змогу брати на борт до 6,5 кг корисного навантаження, мати тривалість польоту до 10 годин і літати майже безшумно на висоті до 5 км, є нібито унікальним. У "нутрощах" цього БПЛА знайшли французькі тепловізійні матриці Lynred (Ulis) PICO1024 з високою роздільною здатністю.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ застосовують нову технологію для порятунку своїх дронів. За словами експерта в галузі радіотехнологій Сергія Безхрестного, ЗСУ використовують БПЛА, який, відокремлюючись від основного дрона, вражає цілі, які можуть йому загрожувати.

Також нагадаємо, що бійці 3-ї штурмової бригади відбили 3 ворожі штурми. Уцілілий російський танк намагався прорватися далі, але швидко зустрівся з FPV. Ще два танки і БТР також були вражені і зупинили рух.