Украинские военные сбили редкий российский разведдрон "Мерлин-ВР" (видео)

Как сообщил Сергей Стерненко, БПЛА Минобороны России покупает по 300 тысяч долларов, а дальность действия беспилотника — до 600 километров.

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Украинские военные сбили редкий российский разведывательный дрон "Мерлин-ВР". Об этом сообщил у себя в Telegram блогер Сергей Стерненко.

"Уничтожение редкого российского разведБПЛА Мерлин на одном из направлений. Заявленная дальность до 600 км, покупает его минобороны РФ по 300 000 долларов", — написал Стерненко.

Также блогер опубликовал фото украинского бойца со сбитым беспилотником.

Сбитый БПЛА "Мерлин-ВР" Фото: Telegram / Стерненко

Что известно о БПЛА "Мерлин-ВР"

Как пишет Defense Express, впервые беспилотник был показан в 2021 году. Тогда россияне заявляли, что дрон из-за наличия "гибридной" силовой установки, которая позволяет брать на борт до 6,5 кг полезной нагрузки, иметь продолжительность полета до 10 часов и летать почти бесшумно на высоте до 5 км, является якобы уникальным. Во "внутренностях" этого БПЛА нашли французские тепловизионные матрицы Lynred (Ulis) PICO1024 с высоким разрешением.

Ранее сообщалось, что ВСУ применяют новую технологию для спасения своих дронов. По словам эксперта в области радиотехнологий Сергея Бескрестного, ВСУ используют БПЛА, который, отделяясь от основного дрона, поражает цели, которые могут ему угрожать.

Также напомним, что бойцы 3-й штурмовой бригады отбили 3 вражеских штурма. Уцелевший российский танк пытался прорваться дальше, но быстро встретился с FPV. Еще два танка и БТР также были поражены и остановили движение.