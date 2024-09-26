"Разобрали" на запчасти: бойцы 3-й штурмовой бригады отбили 3 вражеских штурма (видео)

Уцелевший российский танк пытался прорваться дальше, но быстро встретился с FPV. Еще два танка и БТР также были поражены и остановили движение.

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На одном из участков фронта российские оккупанты трижды пытались отправиться на позиции 3-й штурмовой бригады ВСУ. Бойцы быстро разобрали вражескую технику на запчасти. Об этом сообщили в пресс-службе бригады.

Отмечается, что россияне совершили три наката в сторону позиций бригады.

"Для штурма тремя заходами оккупанты привлекли танки, БТР, БМП и МТ-ЛБ. Подразделения Третьей штурмовой сразу ударили по колонне дронами и вывели часть бронетехники из строя", — говорится в сообщении.

Уцелевший российский танк пытался прорваться дальше, но быстро встретился с FPV. Еще два танка и БТР также были поражены и остановили движение.

"На ходу добили тех, кто хотел убежать. Эффективность и профит: многочисленную технику разобрали только беспилотниками, вражеские атаки — успешно отбили", — проинформировали в 3-й ОШБр.

Напомним, что на одном из участков фронта бойцы батальона К-2 54-й отдельной механизированной бригады дроном взяли в плен оккупанта, который выжил после провального штурма ВС РФ.

Также сообщалось, что 26 сентября в ВСУ сообщили, что если в ближайшее время не перебросить резервы под Покровск, Угледар и Курахово, то ВС РФ могут стремительно занять эти города и захватить весь регион.