"Розібрали" на запчастини: бійці 3-ї штурмової бригади відбили 3 ворожі штурми (відео)

Вцілілий російський танк намагався прорватися далі, але швидко зустрівся з FPV. Ще два танки та БТР також були уражені і зупинили рух.

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На одній із ділянок фронту російські окупанти тричі намагалися вирушити на позиції 3-ї штурмової бригади ЗСУ. Бійці швидко розібрали ворожу техніку на запчастини. Про це повідомили у пресслужбі бригади.

Зазначається, що росіяни здійснили три накати в бік позицій бригади.

"Для штурму трьома заходами окупанти залучили танки, БТР, БМП та МТ-ЛБ. Підрозділи Третьої штурмової одразу вдарили по колоні дронами і вивели частину бронетехніки з ладу", — йдеться в повідомленні.

Вцілілий російський танк намагався прорватися далі, але швидко зустрівся з FPV. Ще два танки та БТР також були уражені і зупинили рух.

"На ходу добили тих, хто хотів утекти. Ефективність і профіт: чисельну техніку розібрали лише безпілотниками, ворожі атаки — успішно відбили", — проінформували в 3-й ОШБр.

Нагадаємо, що на одній із ділянок фронту бійці батальйону К-2 54-ї окремої механізованої бригади дроном взяли в полон окупанта, який вижив після провального штурму ЗС РФ.

Також повідомлялося, що 26 вересня в ЗСУ повідомили, що якщо найближчим часом не перекинути резерви під Покровськ, Вугледар і Курахове , то ЗС РФ можуть стрімко зайняти ці міста і захопити весь регіон.