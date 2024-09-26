Мета РФ — уся Донецька область: ЗСУ втрачають Вугледар і відчувають недокомплект, — офіцер

За словами офіцера 68-ї окремої єгерської бригади ЗСУ, українські захисники фізично не можуть відбити всі штурми росіян, адже ворог значно перевершує Сили оборони за комплектацією. ЗС РФ поставили за мету вийти до адміністративних кордонів Донецької області.

Related video

Якщо найближчим часом не перекинути резерви під Покровськ, Вугледар і Курахове Донецької області, то Збройні сили Росії можуть стрімко зайняти ці міста і захопити весь регіон. Про це розповів офіцер штабу управління 3-го єгерського батальйону 68-ї окремої єгерської бригади Збройних сил України з позивним "Боксер", який перебуває на Покровському напрямку в ефірі "Радіо Свобода".

Дивитися з 10:14

За його словами, ЗСУ на цьому напрямку відчувають брак людей і боєприпасів і просто фізично не в змозі зупинити численні штурми росіян.

"Якщо найближчим часом вище керівництво не вживе жодних заходів, не переведе резерви на ці напрямки, то буде все дуже-дуже сумно, тому що противник перевершує нас у сотні разів і за боєкомплектами, і по людях, і за FPV, і за дронами", — розповів боєць.

При цьому моральний дух бійців низький, оскільки вони не можуть елементарно відпочити після бойових дій.

"У нас критично бракує людей, критично низький рівень боєприпасів, у нас немає можливості постійно стримувати ці їхні нескінченні штурми на наші позиції. Наші воїни мужньо тримають оборону, але вони теж мають свій ресурс — моральний і фізичний — вони втомлюються дуже швидко, немає можливості навіть відпочити спокійно кілька годин", — розповідає боєць.

За словами офіцера, західні аналітики, які пророкують швидке падіння Вугледара, не помиляються у своїх прогнозах — така перспектива реально існує.

"Перспектива сумна. Якщо противник буде активно просуватися далі доти, доки не вийде на той рубіж, який їм потрібен. Я думаю їхній рубіж — це вся Донецька область. У Вугледарі противник намагається або в лоб атакувати, або обходити з боку. Тому ситуація там дуже сумна", — додав він.

При цьому захисник зазначає критично низький рівень комплектації бригади, яку постійно перекидають з однієї гарячої точки в іншу.

"Критично низький рівень комплектації бригади нашої, тому що вже два роки на війні й були всього лише два тижні на ротації. Тримали оборону під Павлівкою на Вугледарському напрямку, потім були штурмові дії на нульовій позиції на Харківському напрямку, там також тримали оборону, потім нас кинули під Авдіївський напрямок. Уже майже пів року ми тут тримаємо оборону", — розповів офіцер.

Ситуація у Вугледарі

Згідно з ранковим зведенням Генерального штабу ЗСУ від 26 вересня, на Тимчасовому напрямку, противник здійснив вісім штурмів позицій Сил оборони недалеко від Вугледара і Водяного. Водночас Генштаб ЗСУ не уточнює, яка зараз ситуація безпосередньо у Вугледарі і не коментує інформацію, що ЗС РФ могли захопити частину міста.

Нагадаємо, співзасновник DeepState, аналітик Руслан Микула розповів про те, що Україна незабаром може втратити Вугледар. Армія Росії тисне на місто з двох флангів. З урахуванням резервів і засобів України на всьому фронті, змінити ситуацію у Вугледарі для Сил оборони видається нереальним завданням, переконаний аналітик.

Вугледар на карті DeepState Фото: deepstatemap.live

Стуація в районі Вугледара за версією DeepState Фото: deepstatemap.live

Водночас 26 вересня боєць Сил оборони з позивним "Борошняний" повідомив, що Збройні сили РФ уже захопили третину міста Вугледар, однак ЗСУ все ще перебувають у межах населеного пункту і продовжують давати відсіч ворогу.

Військовий експерт і колишній речник Генерального штабу ЗСУ Владислав Селезньов вважає, що на цій ділянці фронту росіяни мають значну перевагу. На деяких позиціях російські сили переважають українські щонайменше у вісім разів. На його думку, ситуація, що склалася в районі Вугледара, є кризовою і наразі варіантів вирішення цієї ситуації де-факто немає.