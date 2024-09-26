Цель РФ — вся Донецкая область: ВСУ теряют Угледар и испытывают недокомплект, — офицер

По словам офицера 68-й отдельной егерской бригады ВСУ, украинские защитники физически не могут отразить все штурмы россиян, так как враг значительно превосходит Силы обороны по комплектации. ВС РФ поставили цель выйти к административным границам Донецкой области.

Related video

Если в ближайшее время не перебросить резервы под Покровск, Угледар и Курахово Донецкой области, то Вооруженные силы России могут стремительно занять эти города и захватить весь регион. Об этом рассказал офицер штаба управления 3-го егерского батальона 68-й отдельной егерской бригады Вооруженных сил Украины с позывным "Боксер", находящийся на Покровском направлении в эфире "Радио Свобода".

Смотреть с 10:14

По его словам, ВСУ на этом направлении испытывают нехватку людей и боеприпасов и просто физически не в состоянии остановить многочисленные штурмы россиян.

"Если в ближайшее время высшее руководство не примет никаких мер, не переведет резервы на эти направления, то будет все очень-очень печально, потому что противник превосходит нас в сотни раз и по боекомплектам, и по людям, и по FPV, и по дронам", — рассказал боец.

При этом моральный дух бойцов низкий, т.к. они не могут элементарно отдохнуть после боевых действий.

"У нас критически нехватает людей, критически низкий уровень боеприпасов, у нас нет возможности постоянно сдерживать эти их бесконечные штурмы на наши позиции. Наши воины мужественно держат оборону, но они тоже имеют свой ресурс — моральный и физический — они устают очень быстро, нет возможности даже отдохнуть спокойно пару часиков", — рассказывает боец.

По словам офицера, западные аналитики, которые предсказывают скорое падение Угледара, не ошибаются в своих прогнозах — такая перспектива реально существует.

"Перспективна печальная. Если противник будет активно продвигаться дальше до тех пор, пока не выйдет на тот рубеж, который им нужен. Я думаю их рубеж — это вся Донецкая область. В Угледаре противник пытается либо в лоб атаковать, либо обходить со стороны. Поэтому ситуация там очень печальная", — добавил он.

При этом защитник отмечает критически низкий уровень комплектации бригады, которую постоянно перебрасывают из одной горячей точки в другую.

"Критически низкий уровень комплектации бригады нашей, потому что уже два года на войне и были всего лишь две недели на ротации. Держали оборону под Павловкой на Угледарском направлении, потом были штурмовые действия на нулевой позиции на Харьковском направлении, там также держали оборону, потом нас кинули под Авдеевское направление. Уже почти полгода мы тут держим оборону", — рассказал офицер.

Ситуация в Угледаре

Согласно утренней сводке Генерального штаба ВСУ от 26 сентября, на Времевском направлении, противник совершил восемь штурмов позиций Сил обороны недалеко от Угледара и Водяного. При этом Генштаб ВСУ не уточняет, какая сейчас ситуация непосредственно в Угледаре и не комментирует информацию, что ВС РФ могли захватить часть города.

Напомним, соучредитель DeepState, аналитик Руслан Микула рассказал о том, что Украина в скором времени может утратить Угледар. Армия Росси давит на город с двух флангов. С учетом резервов и средств Украины по всему фронту, изменить ситуацию в Угледаре для Сил обороны представляется нереальной задачей, убежден аналитик.

Угледар на карте DeepState Фото: deepstatemap.live

Стуация в районе Угледара по версии DeepState Фото: deepstatemap.live

Вместе с тем, 26 сентября боец Сил обороны с позывным "Мучной" сообщил, что Вооруженные силы РФ уже захватили треть города Угледар, однако ВСУ все еще находятся в пределах населенного пункта и продолжают давать отпор врагу.

Военный эксперт и бывший спикер Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев считает, что на этом участке фронта россияне имеют значительное преимущество. На некоторых позициях российские силы превосходят украинские по меньшей мере в восемь раз. По его мнению, ситуация, сложившаяся в районе Угледара является кризисной и сейчас вариантов решения этой ситуации де-факто нет.