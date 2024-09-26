"В восемь раз больше ресурсов": в Угледаре кризисная ситуация, в город зашли ДРГ, — эксперт (видео)

По словам экс-спикера Генштаба ВСУ Владислава Селезнева, российские войска уже проникли в юго-восточную часть Угледара. Ключевой фактор, осложняющий ситуацию, является преимущество врага в авиации. Командование в утренней сводке не комментировало информацию о возможном проникновении вражеских ДРГ.

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Ситуация, сложившаяся в районе Угледара в Донецкой области является кризисной и сейчас вариантов решения этой ситуации де-факто нет. Такое мнение высказал военный эксперт и бывший спикер Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев в эфире "Говорит большой Львов".

Он отметил, что на этом участке фронта россияне имеют значительное преимущество. На некоторых позициях российские силы превосходят украинские по меньшей мере в восемь раз.

"То, что враг уже зашел в Угледар с юго-восточной части — это факт. Это серая зона, где сейчас рыщут российские ДРГ и спецназовцы", — сказал Селезнев.

Ключевым фактором, который усложняет ситуацию, является значительное преимущество врага в авиации. По словам Селезнева, встал важный вопрос: что важнее — удержание территории или сохранение жизни украинских военных.

Он считает, что в ближайшее время можно будет увидеть маневренную оборону в исполнении украинских Сил обороны. На интенсивность ведения боевых действий влияют ресурсы.

"Как видим, у врага пока этих ресурсов хватает. А мы имеем немало проблем с этим. А значит, думаю, что ситуация не только в районе Угледара является кризисной. Я еще обратил бы внимание на ситуацию в районе Торецка и Селидово. Там так же есть все основания считать, что ситуация имеет тенденцию к обострению", — добавил экс-спикер Генштаба ВСУ.

Генштаб ВСУ в утренней сводке не комментировал информацию о возможном проникновении российских ДРГ.

Напомним, 25 сентября военный эксперт Иван Ступак заявил, что вероятно ВСУ придется отойти из Угледара до 10 октября. По его словам, Силы обороны окружены с трех сторон.

Военнослужащий 24-й ОШБр Станислав Бунятов с позывным "Осман" в эксклюзивном интервью Фокусу рассказал, что в Угледаре очень тяжелая ситуация. Однако он считает, что котла не будет, у украинских подразделений будет время, чтобы выйти из города.