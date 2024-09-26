"У вісім разів більше ресурсів": у Вугледарі кризова ситуація, у місто зайшли ДРГ, — експерт (відео)

За словами ексречника Генштабу ЗСУ Владислава Селезньова, російські війська вже проникли у південно-східну частину Вугледара. Ключовий фактор, що ускладнює ситуацію, є перевага ворога в авіації. Командування у ранковому зведенні не коментувало інформацію про можливе проникнення ворожих ДРГ.

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Ситуація, що склалася в районі Вугледара на Донеччині є кризовою і наразі варіантів вирішення цієї ситуації де-факто немає. Таку думку висловив військовий експерт і колишній речник Генерального штабу ЗСУ Владислав Селезньов в ефірі "Говорить великий Львів".

Він зазначив, що на цій ділянці фронту росіяни мають значну перевагу. На деяких позиціях російські сили переважають українські щонайменше у вісім разів.

"Те, що ворог вже зайшов у Вугледар з південно-східної частини — це факт. Це сіра зона, де зараз нишпорять російські ДРГ та спецпризначенці", — сказав Селезньов.

Ключовим фактором, який ускладнює ситуацію, є значна перевага ворога в авіації. За словами Селезньова, постало важливе питання: що важливіше — втримання території чи збереження життя українських військових.

Він вважає, що найближчим часом можна буде побачити маневрену оборону у виконанні українських Сил оборони. На інтенсивність ведення бойових дій впливають ресурси.

"Як бачимо, у ворога поки цих ресурсів не бракує. А ми маємо чимало проблем з цим. А отже, думаю, що ситуація не лише в районі Вугледара є кризовою. Я ще звернув би увагу на ситуацію в районі Торецька та Селидового. Там так само є всі підстави вважати, що ситуація має тенденцію до загострення", — додав ексречник Генштабу ЗСУ.

Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні не коментував інформацію про можливе проникнення російських ДРГ.

Нагадаємо, 25 вересня військовий експерт Іван Ступак заявив, що ймовірно ЗСУ доведеться відійти з Вугледара до 10 жовтня. За його словами, Сили оборони оточені з трьох боків.

Військовослужбовець 24-ї ОШБр Станіслав Бунятов з позивним "Осман" в ексклюзивному інтерв'ю Фокусу розповів, що у Вугледарі дуже важка ситуація. Однак він вважає, що котла не буде, українські підрозділи матимуть час, щоб вийти з міста.