ВС РФ уже захватили треть Угледара: бои идут уже в городе, — военный ВСУ

Военнослужащий с позывным "Осман" отмечает, что интенсивность использования российскими оккупантами КАБов в Угледаре напоминает дождь. Врагу удалось выйти на юго-восточную часть города. Генштаб в сводке не подтверждает информацию о возможном захвате части Угледара.

Related video

Российские оккупанты уже захватили треть города Угледар Донецкой области, однако украинские защитники остаются в городе и держат оборону. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил боец Сил обороны с позывным "Мучной".

"Несмотря на сложную обстановку в городе, наши казаки еще находятся внутри этой цитадели. Врагу удалось выйти на юго-восточную часть улицы, примерно треть Угледара уже за п**орками, но наши воины титанически продолжают держаться и находятся под плотным огнем арты и авиации", — написал он.

"Мучной" добавил, что вместе с этим российские войска наносят удары по городу управляемыми авиабомбами по Новоукраинке и Богоявленовке.

Другой боец ВСУ Станислав Бунятов с позывным "Осман" в своем телеграм-канале "Говорят Снайпер" сообщил, что интенсивность использования КАБов в самом Угледаре напоминает дождь.

"По Угледару средства огневого поражения как дождь, КАБы десятками", — написал он.

В утренней сводке Генштаба ВСУ 26 сентября сообщалось, что на Временском направлении, по уточненной информации, противник совершил 8 штурмов украинских позиций неподалеку Угледара и Водяного.

Напомним, что 26 сентября сообщалось, что враг давит с Водяного, и от западной части в сторону дороги Богоявленка — Угледар. Если противник перережет дорогу Богоявленка — Угледар, то нужно отбить захваченную территорию до сезона дождей, чтобы дорожные сообщения оставались за Силами обороны.