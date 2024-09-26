ЗС РФ вже захопили третину Вугледара: бої йдуть вже у місті, — військовий ЗСУ

Військовослужбовець з позивним "Осман" наголошує, що інтенсивність використання російськими окупантами КАБів у Вугледарі нагадує дощ. Ворогу вдалося вийти на південно-східну частину міста. Генштаб у зведенні не підтверджує інформацію про можливе захоплення частини Вугледара.

Related video

Російські окупанти вже захопили третину міста Вугледар на Донеччині, проте українські захисники залишаються в місті і тримають оборону. Про це в своєму телеграм-каналі повідомив боєць Сил оборони з позивним "Мучной".

"Попри складну обстановку у місті, наші козаки ще перебувають всередині цієї цитаделі. Ворогу вдалося вийти на південно-східну частину вулиці, приблизно третина Вугледару вже за п**орками, але наші воїни титанічно продовжують триматися та перебувають під щільним вогнем арти та авіації", — написав він.

"Мучной" додав, що разом з цим російські війська завдають ударів по місту керованими авіабомбами по Новоукраїнці та Богоявленвці.

Інший боєць ЗСУ Станіслав Бунятов з позивним "Осман" у своєму телеграм-каналі "Говорять Снайпер" повідомив, що інтенсивність використання КАБів у самому Вугледарі нагадує дощ.

"По Вугледару засоби вогневого ураження наче дощ, КАБи десятками", — написав він.

У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 26 вересня повідомлялося, що на Времівському напрямку, за уточненою інформацією, противник здійснив 8 штурмів українських позицій неподалік Вугледара та Водяного.

Нагадаємо, що 26 вересня повідомлялося, що ворог тисне з Водяного, і від західної частини в бік дороги Богоявленка — Вугледар. Якщо противник переріже дорогу Богоявленка — Вугледар, то потрібно відбити захоплену територію до сезону дощів, аби дорожні сполучення залишалися за Силами оборони.