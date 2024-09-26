Сил не хватает: в DeepState оценили шансы удержания Угледара (видео)

По словам соучредителя проекта Руслана Микулы, для удержания города Силам обороны необходимо "срезать клешни", которые создают ВС РФ.

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Украина может потерять город Угледар в Донецкой области, где Силы обороны в течение 2 лет сдерживали ВС РФ, в течение нескольких дней, возможно, недель. Об этом в комментарии "Радио Свобода" 26 сентября сказал соучредитель DeepState, аналитик Руслан Микула.

По его словам, для того, чтобы удерживать город, нужно "срезать клешни", которые создает армия России, давя на город с флангов. По его мнению, учитывая резервы и средства Украины по всему фронту, изменить ситуацию в Угледаре для Сил обороны нереальная задача.

"Его потеря (Угледара — ред.) — это вопрос от нескольких дней, до, возможно, нескольких недель. Это связано с тем, что враг давит с флангов. Соответственно, рисковать личным составом — это очень плохая идея. Хотя, конечно, такое может произойти, если не дадут своевременную команду об отходе. Для того, чтобы удержать Угледар, нужно срезать эти клешни, которые враг пускает с флангов. А чтобы срезать эти клешни, сил у нас нет", — сказал Руслан Микула.

Он также считает вполне реальной угрозу окружения украинских сил в Угледаре, но команды на отход из города до сих пор нет.

"Бойцы пытаются удержать, даже летят боевые распоряжения на восстановление позиций, что в нынешних условиях абсолютно невозможно. Те, кто их присылает ребятам, не знаю, чем он думает", — сказал эксперт.

В утренней сводке Генштаба ВСУ 26 сентября сообщалось, что российские оккупанты совершили 8 штурмов украинских позиций неподалеку Угледара и Водяного.

Напомним, что 26 сентября бойцы ВСУ сообщили, что ВС РФ захватили уже треть Угледара, а бои продолжаются в самом городе.