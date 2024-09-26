Сил не вистачає: в DeepState оцінили шанси утримання Вугледара (відео)

За словами співзасновника проєкту Руслана Микули, для утримання міста Силам оборони необхідно "зрізати клешні", які створюють ЗС РФ.

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Україна може втратити місто Вугледар на Донеччині, де Сили оборони протягом 2 років стримували ЗС РФ, протягом кількох днів, можливо, тижнів. Про це в коментарі "Радіо Свобода" 26 вересня сказав співзасновник DeepState, аналітик Руслан Микула.

За його словами, для того, щоб утримувати місто, потрібно "зрізати клешні", які створює армія Росії, тиснучи на місто з флангів. На його думку, зважаючи на резерви та засоби України по всьому фронту, змінити ситуацію у Вугледарі для Сил оборони нереальне завдання.

"Його втрата (Вугледара — ред.) – це питання від кількох днів, до, можливо, кількох тижнів. Це пов’язано з тим, що ворог тисне з флангів. Відповідно, ризикувати особовим складом – це дуже погана ідея. Хоча, звісно, таке може відбутися, якщо не дадуть вчасну команду про відхід. Для того, щоб утримати Вугледар, потрібно зрізати ці клешні, які ворог пускає з флангів. А щоб зрізати ці клешні, сил у нас немає", – сказав Руслан Микула.

Він також вважає цілком реальною загрозу оточення українських сил у Вугледарі, але команди на відхід із міста досі немає.

"Бійці намагаються утримати, навіть летять бойові розпорядження на відновлення позицій, що за нинішніх умов абсолютно неможливо. Ті, хто їх надсилає хлопцям, не знаю, чим він думає", — сказав експерт.

У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 26 вересня повідомлялося, що російські окупанти здійснили 8 штурмів українських позицій неподалік Вугледара та Водяного.

Нагадаємо, що 26 вересня бійці ЗСУ повідомили, що ЗС РФ захопили вже третину Вугледара, а бої тривають у самому місті.