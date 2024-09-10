ЗС РФ частково взяли Покровськ під вогневий контроль: що це означає (карта)

За словами співзасновника DeepState Романа Погорілого, активізація бойових дій на фронті не припиняється. Противник постійно перегруповує сили і залучає резерви, щоб підійти ближче до бажаного міста Донбасу.

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Російські окупанти не припиняють спроби тиску на Покровському напрямку і місто на Донбасі частково перебуває під вогневим контролем противника. Про це заявив співзасновник проєкту DeepState та аналітик Роман Погорілий в ефірі телеканалу "Київ24".

За його словами, ЗС РФ намагаються просуватися по висотах на Донеччині і в результаті це призвело до критичного становища в районі населеного пункту Невельське. Також фіксується, що противник мав певні успіхи біля Гродівки та Новогродівки.

"Тобто, активізація є постійно. Усе залежить від обстановки, залежить від ресурсів. Від того, як використовує противник свої ресурси, як використовуємо ми свої ресурси. Тому тут ситуація дуже-дуже напружена і складна", — заявив Роман Погорілий.

Окремо аналітик зазначив, що певною мірою росіяни почали перегрупування і підтягують сили, які розташовані під Покровськом. Їх можуть перекинути південніше, потім у район Новогродівки і так постійно відбувається рух.

Також є інформація про впровадження додаткових резервів з боку російських окупантів. Вони повинні будуть знайти слабкі місця в українській обороні та пробиватися. Динаміка не спадає.

"З приводу контролю Покровська. Певною мірою у них є вогневий контроль. Можна навіть за останніми новинами побачити, що в Покровськ стало частіше прилітати. Навіть долітає вже до Павлограда. Є різні версії, то і ствольна артилерія дістає, і балістика, і авіація", — підсумував Роман Погорілий.

Аналітик розповів, чому ЗС РФ стали частіше обстрілювати Покровськ Фото: DeepStateMAP

Нагадаємо, 9 вересня майор запасу ЗСУ заявив, що російські окупанти почали "видихатися" під Покровськом і прогнози різних експертів збуваються. За словами Олексія Гетьмана, перед Силами оборони стоїть важливе завдання — не допустити війська противника ближче, ніж на 3-6 кілометрів до міста. Наразі вороже просування застопорилося і Україна може цим скористатися.

5 вересня повідомлялося, що ЗСУ загальмували просування РФ під Покровськом, про що заявляв головнокомандувач Олександр Сирський. Підрозділи ЗС РФ протягом майже тижня не мали успіхів на Покровському напрямку. Генерал заявив, що це результат Курської операції, на яку відреагувало російське командування.