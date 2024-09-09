Прогнози збуваються: російські окупанти почали "видихатися" під Покровськом, — ЗСУ

За словами майора запасу Олексія Гетьмана, перед Силами оборони стоїть важливе завдання — не допустити війська противника ближче, ніж на 3-6 кілометрів до міста. Наразі вороже просування застопорилося і Україна може цим скористатися.

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Російські окупанти не припиняють спроб тиску на позиції українських захисників на Покровському напрямку, проте останнім часом фіксується, що противник "видихається". Про це детальніше розповів майор запасу ЗСУ та військовий аналітик Олексій Гетьман в ефірі "Українського радіо".

За його словами, можна посилатися на слова головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського про те, що останніми днями ЗСУ зупинили просування ворожих військ. Українські захисники утримують ЗС РФ на відстані до 10 кілометрів від Мирнограда і Покровська.

"Можливо, ще на кілька кілометрів ворогові вдасться просунутися, але головне, щоб він не підійшов на відстань 3-6 кілометрів, тому що тоді він зможе обстрілювати Покровськ не тільки зі ствольної артилерії, а й із мінометів. Це важливо, тому що з артилерією можна вести контрбатарейну боротьбу, а міномети переносні. Тому сподіваємося, що це просування закінчилося", — заявив Олексій Гетьман.

У ЗСУ розповіли, чому наступ ЗС РФ під Покровськом сповільнився Фото: DeepStateMAP

Окремо майор запасу ЗСУ згадав про прогнози різних експертів про те, що "потужний наступальний потенціал росіян має вичерпатися до кінця вересня". Наразі події на фронті демонструють, що вичерпання сил російських окупантів починає проявлятися.

А от щодо поповнення сил і резервів на фронті Олексій Гетьман зазначив, що їх треба залучати не на початку чи в середині наступальних дій, а під кінець, коли ворог виснажений і вже впевнений у тому, що досяг своєї мети.

"Саме в цей момент треба залучати резерви, зупиняти наступ і здійснювати контрнаступальні дії... Мені все ж таки здається, що вони (росіяни, — ред.) видихаються", — підсумував майор запасу ЗСУ.

Нагадаємо, 5 вересня повідомлялося, що ЗСУ загальмували просування РФ під Покровськом, заявив головнокомандувач Олександр Сирський. Підрозділи ЗС РФ протягом майже тижня не мали успіхів на Покровському напрямку. Генерал заявив, що це результат Курської операції, на яку відреагувало російське командування.

6 вересня повідомлялося, що Сили оборони зупинили російські війська під Покровськом на Донеччині та наразі просування ворога в тому районі немає. За словами Сергія Цехоцького, на окремих ділянках окупанти вже почали рити собі окопи, щоб тримати оборону.