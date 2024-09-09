Прогнозы сбываются: российские оккупанты начали "выдыхаться" под Покровском, — ВСУ

По словам майора запаса Алексея Гетьмана, перед Силами обороны стоит важная задача — не допустить войска противника ближе, чем на 3-6 километров к городу. Сейчас вражеское продвижение застопорилась и Украина может этим воспользоваться.

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Российские оккупанты не прекращают попытки давления на позиции украинских защитников на Покровском направлении, однако в последнее время фиксируется, что противник "выдыхается". Об этом детальнее рассказал майор запаса ВСУ и военный аналитик Алексей Гетьман в эфире "Украинского радио".

По его словам, можно ссылаться на слова главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о том, что в последние дни ВСУ остановили продвижение вражеских войск. Украинские защитники удерживают ВС РФ на расстоянии до 10 километров от Мирнограда и Покровска.

"Возможно, еще на несколько километров врагу удастся продвинуться, но главное, чтобы он не подошел на расстояние 3-6 километров, потому что тогда он сможет обстреливать Покровск не только из ствольной артиллерии, но и из минометов. Это важно, потому что с артиллерией можно вести контрбатарейную борьбу, а минометы переносные. Поэтому надеемся, что это продвижение закончилось", — заявил Алексей Гетьман.

В ВСУ рассказали, почему наступление ВС РФ под Покровском замедлилось Фото: DeepStateMAP

Отдельно майор запаса ВСУ вспомнил о прогнозах различных экспертов о том, что "мощный наступательный потенциал россиян должен иссякнуть к концу сентября". Сейчас события на фронте демонстрируют, что исчерпание сил российских оккупантов начинает проявляться.

А вот по поводу пополнения сил и резервов на фронте Алексей Гетьман отметил, что их надо привлекать не в начале или в середине наступательных действий, а под конец, когда враг измотан и уже уверен в том, что достиг своей цели.

"Именно в этот момент надо привлекать резервы, останавливать наступление и осуществлять контрнаступательные действия… Мне все же кажется, что они (россияне, — ред.) выдыхаются", — подытожил майор запаса ВСУ.

Напомним, 5 сентября сообщалось, что ВСУ затормозили продвижение РФ под Покровском, заявил главнокомандующий Александр Сырский. Подразделения ВС РФ в течение почти недели не имели успехов на Покровском направлении. Генерал заявил, что это результат Курской операции, на которую отреагировало российское командование.

6 сентября сообщалось, что Силы обороны остановили российские войска под Покровском в Донецкой области и сейчас продвижения врага в том районе нет. По словам Сергея Цехоцкого, на отдельных участках оккупанты уже стали рыть себе окопы, чтобы держать оборону.