ВС РФ замедлили наступление под Покровском: в 59 бригаде объяснили, что происходит (видео)

Россияне начали рыть окопы, рассказал спикер бригады Сергей Цехоцкий. Ежедневно только на участке ответственности его побратимов десятки оккупантов получают несовместимые с жизнью ранения.

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Силы обороны остановили российские войска под Покровском в Донецкой области и сейчас продвижения врага в том районе нет. Об этом "Мы-Украина" рассказал офицер 59 отдельной мотопехотной бригады им. Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий.

По его словам, на отдельных участках оккупанты уже стали рыть себе окопы, чтобы держать оборону.

"Именно когда происходили массированные штурмовые действия, враг действительно уменьшил количество обстрелов своей артиллерией, потому что они не знали, куда стрелять — где свои, а где чужие", — отметил военный.

Рассказ Сергея Цехоцкого о ситуации под Покровском можно послушать с 4:40 до 7:52

Он пояснил, что сейчас под Покровском продолжаются бои и украинские бойцы город "сдавать" не собираются.

"Наша задача — истощать врага, что мы и делаем активно, уничтожаем его", — подчеркнул Цехоцкий, добавив, что ежедневно ВСУ уничтожают врага десятками.

Ситуация в Покровске

Как информируют в Генеральном штабе, горячее всего сегодня на Кураховском и Покровском направлениях, где всего с начала суток уже произошло 102 боевых столкновения.

На Покровском направлении россияне осуществили штурмовые действия в районах населенных пунктов Сухая Балка, Александрополь, Зеленое Поле, Воздвиженка, Новотроицкое, Гродовка, Новогродовка и Михайловка. Наиболее активные действия врага наблюдаются вблизи Новогродовки, где произошло более трети всех наступательных действий. Всего Силы обороны отбили 20 атак, семь боестолкновений — продолжаются. Потери противника уточняются.

Напомним, 5 сентября главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отмечал, что россияне стоят под Покровском шесть дней подряд и не имеют никаких территориальных достижений.

Соучредитель проекта DeepState Роман Погорелый рассказал Фокусу о последних изменениях под Покровском. Он отметил, что несмотря на заявление главнокомандующего украинской армии, враг все же продвигается.