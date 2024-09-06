ЗС РФ сповільнили наступ під Покровськом: в 59 бригаді пояснили, що відбувається (відео)

Росіяни почали рити окопи, розповів спікер бригади Сергій Цехоцький. Щодня тільки на ділянці відповідальності його побратимів десятки окупантів дістають несумісні із життям поранення.

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Сили оборони зупинили російські війська під Покровськом у Донецькій області й наразі просування ворога у тому районі немає. Про це "Ми-Україна" розповів офіцер 59 окремої мотопіхотної бригади їм. Якова Гандзюка Сергій Цехоцький.

За його словами, на окремих ділянках окупанти вже стали рити собі окопи, щоб тримати оборону.

"Саме коли відбувались масовані штурмові дії, ворог дійсно зменшив кількість обстрілів своєю артилерією, тому що вони не знали, куди стріляти — де свої, а де чужі", – зазначив військовий.

Розповідь Сергія Цехоцького про ситуацію під Покровськом можна послухати з 4:40 до 7:52

Він пояснив, що наразі під Покровськом тривають бої й українські бійці місто "здавати" не збираються.

"Наша задача — виснажувати ворога, що ми і робимо активно, знищуємо його", — підкреслив Цехоцький, додавши, що щодня ЗСУ знищують ворога десятками.

Ситуація у Покровську

Як інформують у Генеральному штабі, найгарячіше сьогодні на Курахівському та Покровському напрямках, де загалом від початку доби вже відбулося 102 бойових зіткнення.

На Покровському напрямку росіяни здійснили штурмові дії у районах населених пунктів Суха Балка, Олександропіль, Зелене Поле, Воздвиженка, Новотроїцьке, Гродівка, Новогродівка та Михайлівка. Найбільш активні дії ворога спостерігаються поблизу Новогродівки, де відбулося більше третини усіх наступальних дій. Загалом, Сили оборони відбили 20 атак, сім боєзіткнень — продовжуються. Втрати противника уточнюються.

Нагадаємо, 5 вересня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський наголошував, що росіяни стоять під Покровськом шість днів поспіль і не мають жодних територіальних здобутків.

Співзасновник проєкту DeepState Роман Погорілий розповів Фокусу про останні зміни під Покровськом. Він зазначив, що попри заяву головнокомандувача української армії, ворог все ж просувається.