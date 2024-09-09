Наступ ЗС РФ біля Покровська сповільнився: динаміка боїв за минулий тиждень (карта)

За минулий тиждень війська РФ формували південний фланг Покровського напрямку. Водночас українським захисникам вдалося відбити позиції в Нью-Йорку Донецької області.

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За минулий тиждень просування Збройних сил РФ на Покровському напрямку, одній із найгарячіших ділянок фронту, дещо сповільнилося. Противник зосередився на формуванні південного флангу. Водночас російські війська активізувалися в районі Вугледара, повернувшись до тактики використання великої кількості важкої бронетехніки. Про ситуацію на різних ділянках фронту та зміну динаміки боїв розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Південний фланг Покровського напрямку

Було зазначено, що просування російських військ під Покровськом хоч і сповільнилося, але повністю зупинити противника поки що не вдалося. Окупанти рухалися в бік Галицинівки, Бажаного Першого та Бажаного Другого, що по лівому березі річки Вовча. Таким чином у них з'явилася можливість вийти до населених пунктів Українськ та Гірник.

На думку Коваленка, у такий спосіб створюється досить небезпечна ситуація для підрозділів Сил оборони, які утримують позиції біля Курахівки. Цей населений пункт має важливе значення, оскільки там розташоване Жуківське водосховище, яким можна безпечно вивести українські війська в разі загрози оточення так званої невельської кишені.

"Хочу нагадати, що основні шляхи відходу Сил оборони України в районі Курахівки та Зоряного залишаються під контролем українських сил. Поки що росіяни розпочали інтенсивні штурмові дії в районі Горняка та Українська, Желанного Першого та Желанного Другого, тому говорити про оточення ще зарано", — наголосив Коваленко.

Покровський напрямок на 1 вересня Фото: deepstatemap.live Покровський напрямок на 8 вересня Фото: deepstatemap.live

Бої під Вугледаром

Водночас російська армія вела активні бойові дії в районі Вугледара з метою виходу до населеного пункту Водяне. Ця ділянка фронту, зазначив оглядач, стала пріоритетною, оскільки основні сили ЗСУ зосереджені на обороні позицій біля Курахового і Селидового.

У штурмових операціях противник уперше за довгий час у великій кількості використовує броньовану техніку — танки, бойові машини піхоти, БТРи тощо. Однак українські захисники відбивають атаки й утримують свої позиції.

Ситуація під Вугледаром на 1 вересня Фото: deepstatemap.live Ситуація під Вугледаром на 1 вересня Фото: deepstatemap.live

Напрямок Торецька

На цій ділянці фронту відбулися позитивні зміни. Попри пропагандистські заяви РФ про контроль над населеним пунктом Нью-Йорк, там українськими силами було відбито кілька позицій. Таким чином про повне захоплення міста російськими військами не йдеться — практично північна його частина перебуває під контролем ЗСУ.

Що стосується самого Торецька, то ситуація для ЗС РФ також складається не в кращому ключі, оскільки окупантам за минулий тиждень не вдалося прорватися в місто, а бої йдуть на околицях, де українські війська утримують ключові висоти.

Бої за Торецьк 1 вересня Фото: deepstatemap.live Бої за Торецьк 8 вересня Фото: deepstatemap.live

Просування біля Часового Яру та Сіверська

Минулого тижня російські війська просунулися на північ від Часового Яру в районі Калинівки, використовуючи велику кількість штурмових загонів. Однак на цій ділянці фронту в ході бойових дій противник втрачає значну частину свого ресурсу.

Південніше Сіверська ворожі війська також сповільнилися. Це могло бути пов'язано з тим, що частина сил була перекинута в Курську область для купірування наступу ЗСУ, припустив Коваленко.

У районі Нововодяного українські війська розширили зону своєї присутності, але водночас росіяни мали успіх біля Піщаного, де плацдарм було розширено на двох напрямках, зокрема й у бік річки Оскіл.

Куп'янський напрямок. 1 вересня Фото: deepstatemap.live Куп'янський напрямок. 8 вересня Фото: deepstatemap.live

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Жодної стабілізації під Покровськом. Що роблять війська РФ на головному напрямку

Раніше повідомлялося, що підрозділи ЗС РФ рухаються вперед на Донеччині та мають успіхи під Покровськом і Вугледаром. За інформацією порталу DeepState, просування росіян оцінюється від 500 м до 1,3 км.