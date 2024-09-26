Защищает "матку": ВСУ применяют новую технологию для спасения своих дронов (видео)
По словам эксперта в области радиотехнологий Сергея Бескрестного, ВСУ используют БПЛА, который, отделяясь от основного дрона, поражает цели, которые могут ему угрожать.
Вооруженные силы Украины применяют технологию, которая позволяет защитить боевой дрон от атак и долететь до цели. Соответствующее видео опубликовал военнослужащий и специалист в области радиотехнологий Сергей Бескрестнов с псевдонимом "Флеш".
Эксперт объяснил, что ВСУ применяют сразу два дрона. Один из них основной — "матка", а второй служит для защиты основного и поражения целей, которые могут угрожать БПЛА.
"Дрон, отделяясь от "матки", атакует цель внизу или защищает "матку" от другого FPV", — пишет Бескрестнов.
При этом, по его словам, россияне также применяют аналогичную технологию.
"Видео от нашей украинской команды которая это делает. Пожалуйста, подключайтесь тоже к разработкам и внедрению. За этим будущее. Наш враг уже использует на фронтах эту технику", — сообщил эксперт.
Напомним, в России ишут метод, который окажется эффективным против украинских зенитных FPV-дронов. В частности, оккупанты дошли до того, чтобы визуально "маскировать" БПЛА, выдавая их за украинские.
Напомним также, в Украине создали портативную систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ) C-Vog "Анти-Зала", предназначенную для борьбы с российскими беспилотными аппаратами "Ланцет" и Zala, которые применяются вместе.