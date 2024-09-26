Захищає "матку": ЗСУ застосовують нову технологію для порятунку своїх дронів (відео)

За словами експерта в галузі радіотехнологій Сергія Безхрестного, ЗСУ використовують БПЛА, який, відокремлюючись від основного дрона, вражає цілі, які можуть йому загрожувати.

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Збройні сили України застосовують технологію, яка дає змогу захистити бойовий дрон від атак і долетіти до цілі. Відповідне відео опублікував військовослужбовець і фахівець у галузі радіотехнологій Сергій Безкрестнов на псевдонім "Флеш".

Експерт пояснив, що ЗСУ застосовують одразу два дрони. Один із них основний — "матка", а другий служить для захисту основного і ураження цілей, які можуть загрожувати БПЛА.

"Дрон, відокремлюючись від "матки", атакує ціль внизу або захищає "матку" від іншого FPV", — пише Бескрестнов.

При цьому, за його словами, росіяни також застосовують аналогічну технологію.

"Відео від нашої української команди, яка це робить. Будь ласка, підключайтеся теж до розробок і впровадження. За цим майбутнє. Наш ворог уже використовує на фронтах цю техніку", — повідомив експерт.

Нагадаємо, у Росії шукають метод, який виявиться ефективним проти українських зенітних FPV-дронів. Зокрема, окупанти дійшли до того, щоб візуально "маскувати" БПЛА, видаючи їх за українські.

Нагадаємо також, в Україні створили портативну систему радіоелектронної боротьби (РЕБ) C-Vog "Анти-Зала", призначену для боротьби з російськими безпілотними апаратами "Ланцет" і Zala, які застосовуються разом.