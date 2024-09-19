ВСУ показали один день работы БПЛА "Аист-100": уничтожены "Град", САУ и машины (видео)

Разведчики 110 ОМБр используют дрон на Покровском направлении. Только за сутки благодаря "Аисту" был поражен ряд важных целей.

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Батарея управления и артиллерийской разведки 110 ОМБР имени генерал-хорунжего Марка Безручко наглядно продемонстрировала, как важны дроны на поле боя. Бойцы показали видео в котором с помощью развед-БпЛА "Аист-100" поражали вражескую технику. Видео появилось в Telegram-канале подразделения.

Сейчас 110 ОМБР находится на передовой на Покровском направлении.

За день бойцы уничтожили вражеские:

1 РСЗО БМ-21 Град;

1 автомобиль и 1 грузовик;

1 152-мм САУ "Мста-С";

1 БМ "Тигр".

В то же время Генштаб ВСУ рассказал о ситуации на фронте, где ситуация остается сложной. Противник, используя свое преимущество в живой силе и технике, непрерывно атакует наши позиции. В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 187 боевых столкновений.

На Покровском направлении, где сейчас находятся бойцы 110 ОМБР, наши защитники остановили 46 штурмовых и наступательных действий агрессора. Сейчас оккупанты стянули силы к Новогродовке.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1130 человек. Также украинские воины обезвредили 14 танков, 13 боевых бронированных машин, 23 артиллерийские системы, одну РСЗО, 63 БпЛА оперативно-тактического уровня и 55 автомобилей.

Украинские военные с дроном "Аист"

Напомним, Фокус писал о дроне "Аист" и его технических характеристиках. Он может залететь на 90 км в тыл противника и передать координаты целей.