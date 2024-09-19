ЗСУ показали один день роботи БПЛА "Лелека-100": знищено "Град", САУ та машини (відео)

Розвідники 110 ОМБр використовують дрон на Покровському напрямку. Лише за добу завдяки "Лелеці" було уражено низку важливих цілей.

Related video

Батарея управління й артилерійської розвідки 110 ОМБР імені генерал-хорунжого Марка Безручка наочно продемонструвала, як важливі дрони на полі бою. Бійці показали відео в якому за допомогою розвід-БпЛА "Лелека-100" уражали ворожу техніку. Відео з'явилось в Telegram-каналі підрозділу.

Нині 110 ОМБР перебуває на передовій на Покровському напрямку.

За день бійці знищили ворожі:

1 РСЗВ БМ-21 Град;

1 автівка та 1 вантажівка;

1 152-мм САУ "Мста-С";

1 БМ "Тигр".

В той же час Генштаб ЗСУ розповів про ситуацію на фронті, де ситуація лишається складною. Противник, використовуючи свою перевагу в живій силі та техніці, безупинно атакує наші позиції. Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 187 бойових зіткнень.

На Покровському напрямку, де зараз перебувають бійці 110 ОМБР, наші захисники зупинили 46 штурмових і наступальних дій агресора. Нині окупанти стягнули сили до Новогродівки.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1130 осіб. Також українські воїни знешкодили 14 танків, 13 бойових броньованих машин, 23 артилерійські системи, одну РСЗВ, 63 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 55 автомобілів.

Українські військові із дроном "Лелека"

Нагадаємо, Фокус писав про дрон "Лелека" та його технічні характеристики. Він може залетіти на 90 км у тил противника і передати координати цілей.