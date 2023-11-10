ЗСУ отримають новітні дрони Leleka LR: знайдуть окупантів навіть уночі та наведуть HIMARS (відео)

Безпілотник Leleka LR уже пройшов бойові випробування в Україні та допомагав артилеристам. Він може залетіти на 90 км у тил противника і передати координати цілей.

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Українсько-чеська компанія UAC представила новітній безпілотний комплекс Leleka LR, оснащений поліпшеними системами захисту від засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) і призначений для розвідки. Про це повідомляє портал "Мілітарний".

Новий безпілотник вироблятимуть на території Євросоюзу, а в Україні проведуть тестування БПЛА, сервісне обслуговування і Центр підготовки операторів для цього комплексу. Представники компанії зазначили, що комплекс розроблявся з огляду на досвід російсько-української війни з акцентом на захист від ворожих систем радіоелектронної боротьби (РЕБ) і в ньому були зібрані найсучасніші технологічні рішення, що допоможуть уникнути перешкод.

У безпілотнику реалізовано резервування основних систем. Leleka LR має кілька каналів зв'язку, що мають різні частоти, а також усі необхідні алгоритми шифрування. Дрон оснащений системами захисту від придушення, зокрема, CRP-антенами.

Безпілотники Leleka LR отримали якісні камери Фото: Мілітарний

Комплекс Leleka LR призначений для проведення розвідки та коригування вогню артилерії. Для цього він отримав двовісний гіростабілізований оптико-електронний модуль з оптичним 25-кратним і 4-кратним цифровим зумом. Він є легкознімним і пропонується в денній версії та нічній з тепловізійним каналом спостереження.

Крім того, бортовий комп'ютер безпілотника має цифрові алгоритми обробки відео. Він здатний супроводжувати статичні та рухомі об'єкти та в автоматичному режимі утримувати їх у центрі кадру. У комплексі реалізовано можливість спільного використання дрона з артилерією і реактивними системами залпового вогню типу HIMARS.

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Характеристики Leleka LR:

максимальна висота — 3000 м;

робоча висота — 1200-1500 м;

максимальна висота — 2000 м;

максимальна швидкість — 32 м/с;

крейсерська швидкість — 22 м/с;

розмах крил — 3 м;

злітна вага — 8,7 кг;

вага корисного навантаження — 600 гр;

дальність — 90 км;

час польоту — 4 години.

Повідомляється, що безпілотний розвідувальний комплекс уже проходив дослідну експлуатацію силами спеціальних підрозділів на передовій, зокрема на Запорізькому напрямку, і коригував українську артилерію.

Вся продукція компанії UAC випускається за стандартами НАТО. Представники компанії повідомляють, що в найближчій перспективі вони очікують на постачання деяким країнам НАТО кілька сотень Leleka LR. Але насамперед виробництво компанії зосереджено на потребах ЗСУ.

Раніше Фокус повідомляв, що українські військові освоїли потужні БПЛА-перехоплювачі DroneHunter. Коли радари помічають порушників, дрон підіймається в повітря і скидає сітку, яка блокує гвинти та призводить до падіння ворожого БПЛА.