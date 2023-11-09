Зупинить навіть Shahed: військові освоїли потужні БПЛА-перехоплювачі DroneHunter (відео)

Коли радари помічають порушників, дрон підіймається в повітря і скидає сітку, яка блокує гвинти й призводить до падіння ворожого БПЛА.

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Прикордонники пройшли навчання операторів для управління безпілотними літальними апаратами DroneHunter F700, які вміють ловити ворожі дрони. Про це йдеться на офіційній сторінці Державної прикордонної служби України у Facebook.

Цей безпілотник вміє ловити інші БПЛА: він їх вистежує і в потрібний момент вистрілює сітку для захоплення. Перехоплений ворожий дрон він навіть може доставити оператору або спустити на землю на парашуті. Прикордонники, які пройшли навчання на посаду оператора літальних апаратів DroneHunter під керівництвом іноземних інструкторів, говорять про те, що дрон допоможе боротися з такими російськими безпілотниками, як "Орлан", "Zala" та іранським Shahed-136.

"Проходимо курси з вивчення програмного забезпечення, а також ефективності його (DroneHunter, — ред.) використання. Він фіксує на своєму радарі цілі. Потім ми знаходимо саме ту ціль, яка необхідна. В автоматичному режимі цей дрон піднімається в небо і скидає на ворожий безпілотний апарат сітки. Вони блокують робочі елементи коптера — гвинти — і дрон падає", — розповів про нюанси навчання управління незвичним БПЛА один з українських прикордонників.

Він також додав, що DroneHunter можна використовувати не тільки для боротьби з військовими загрозами. Такий БПЛА може справлятися також із дронами, за допомогою яких переміщують контрабанду.

DroneHunter F700 є дроном-мисливцем, який розробляється компанією Fortem Technologies у Сполучених Штатах. Стандартна модель цього дрона має шість гвинтів. Корпус апарата включає кронштейни гвинтів і має розмір, значно більший за діагональ корпусу дрона.

Максимальна злітна вага дрона становить близько 16 кілограмів, а маса літій-іонних акумуляторів — 10 кілограмів. Цей дрон досягає максимальної швидкості 65 км/год у безвітряну погоду, підіймається зі швидкістю 5 м/с і знижується зі швидкістю 3 м/с. Однак його застосування небезпечне за сили вітру понад 8 м/с. Висота польоту дрона залежить від використовуваних гвинтів і може досягати до 4000 метрів. Час роботи дрона залежить від розміру вантажу, що перевозиться, і становить від 20 до 40 хвилин.

DroneHunter F700 має власний радар, який слугує для контролю периметра. Бортовий комп'ютер з алгоритмом штучного інтелекту ідентифікує об'єкти та оцінює рівень їхньої небезпеки. Охорона здійснюється в межах заданої безпілотної зони.

Полювання на ворожі БПЛА починається, коли радіолокаційні станції виявляють їх у повітрі. Якщо безпілотник наближається до забороненої зони, активується DroneHunter. Цей дрон використовує свій радар для відстеження цілі, а оптико-спостережна камера дає оператору змогу бачити її з відстані кількох сотень метрів. Унікальність американського дрона-мисливця полягає в його здатності виловити ворожий БПЛА за допомогою мережі-павутинки GunNet.

Безпілотник має три режими роботи. У першому режимі дрон-мисливець викидає сітку в бік порушника, який, заплутавшись, падає на землю. У другому режимі сітка оснащена парашутом і призначена для упіймання більших безпілотників. У третьому режимі сітка залишається прив'язаною до дрона і використовується для лову повільних безпілотників зі швидкістю нижче 160 км/год.

Виробник наголошує, що захоплення сітками знижує ризик падіння безпілотників на людей і майно. Крім того, "спіймані" дрони можна розібрати й вивчити.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що дрон Punisher знищив російський комплекс РЕБ за $20 млн. Система "Борисоглєбськ-2" покликана пригнічувати зв'язок і навігацію, проте виявилася безпорадною перед українським БПЛА-бомбардувальником.

Крім того, на початку листопада ми писали про те, що Німеччина завершила випробування лазерної гармати LWD, яка вражає БПЛА. Зброя успішно пройшла випробування проти безпілотників і наземних цілей, підтверджуючи свою ефективність у морських умовах.