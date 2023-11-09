Остановит даже Shahed: военные освоили мощные БПЛА-перехватчики DroneHunter (видео)

Когда радары замечают нарушителей, дрон поднимается в воздух и сбрасывает сеть, которая блокирует винты и приводит к падению вражеского БПЛА.

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Пограничники прошли обучение операторов для управления беспилотными летательными аппаратами DroneHunter F700, которые умеют ловить вражеские дроны. Об этом говорится на официальной странице Государственной пограничной службы Украины в Facebook.

Этот беспилотник умеет ловить другие БПЛА: он их выслеживает и в нужный момент выстреливает сетку для захвата. Перехваченный вражеский дрон он даже может доставить оператору или спустить на землю на парашюте. Пограничники, которые прошли обучение на должность оператора летательных аппаратов DroneHunter под руководством иностранных инструкторов, говорят о том, что дрон поможет бороться с такими российскими беспилотниками, как "Орлан", "Zala" и иранским Shahed-136.

"Проходим курсы по изучению программного обеспечения, а также эффективности его (DroneHunter, — ред.) использования. Он фиксирует на своем радаре цели. Затем мы находим именно ту цель, которая необходима. В автоматическом режиме этот дрон поднимается в небо и сбрасывает на вражеский беспилотный аппарат сетки. Они блокируют рабочие элементы коптера — винты — и дрон падает", — рассказал об нюансах обучения управления необычным БПЛА один из украинских пограничников.

Он также добавил, что DroneHunter можно использовать не только для борьбы с военными угрозами. Такой БПЛА может справляться также с дронами, с помощью которых перемещают контрабанду.

DroneHunter F700 является дроном-охотником, который разрабатывается компанией Fortem Technologies в Соединенных Штатах. Стандартная модель этого дрона имеет шесть винтов. Корпус аппарата включает кронштейны винтов и имеет размер, значительно больше диагонали корпуса дрона.

Максимальный взлетный вес дрона составляет около 16 килограммов, а масса литий-ионных аккумуляторов — 10 килограммов. Этот дрон достигает максимальной скорости 65 км/ч в безветренную погоду, поднимается со скоростью 5 м/с и снижается со скоростью 3 м/с. Однако его применение опасно при силе ветра более 8 м/с. Высота полета дрона зависит от используемых винтов и может достигать до 4000 метров. Время работы дрона зависит от размера перевозимого груза и составляет от 20 до 40 минут.

DroneHunter F700 имеет собственный радар, который служит для контроля периметра. Бортовой компьютер с алгоритмом искусственного интеллекта идентифицирует объекты и оценивает уровень их опасности. Охрана осуществляется в рамках заданной беспилотной зоны.

Охота на вражеские БПЛА начинается, когда радиолокационные станции обнаруживают их в воздухе. Если беспилотник приближается к запретной зоне, активируется DroneHunter. Этот дрон использует свой радар для отслеживания цели, а оптико-наблюдательная камера дает оператору возможность видеть ее с расстояния нескольких сотен метров. Уникальность американского дрона-охотника заключается в его способности выловить вражеский БПЛА с помощью сети-паутинки GunNet.

Беспилотник имеет три режима работы. В первом режиме дрон-охотник выбрасывает сеть в сторону нарушителя, который, запутавшись, падает на землю. Во втором режиме сетка оснащена парашютом и предназначена для поимки более крупных беспилотников. В третьем режиме сетка остается привязанной к дрону и используется для ловли медленных беспилотников со скоростью ниже 160 км/ч.

Производитель подчеркивает, что захват сетями снижает риск падения беспилотников на людей и имущество. Кроме того, "пойманные" дроны можно разобрать и изучить.

Напомним, ранее мы писали о том, что дрон Punisher уничтожил российский комплекс РЭБ за $20 млн. Система "Борисоглебск-2" призвана подавлять связь и навигацию, однако оказалась беспомощна перед украинским БПЛА-бомбардировщиком.

Кроме того в начале ноября мы писали о том, что Германия завершила испытание лазерной пушки LWD, которая поражает БПЛА. Оружие успешно прошло испытания против беспилотников и наземных целей, подтверждая свою эффективность в морских условиях.