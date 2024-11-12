Компания, которая производит рации для военных, обвинила ГПСУ в избиении своего работника: детали

Пресс-служба компании HIMERA утверждает, что их работника избили в пограничной заставе "Стужица" якобы за отказ признать себя виновным в попытке незаконного пересечения границы и написать объяснения под диктовку правоохранителя. Представители ГПСУ пока не комментируют обвинения.

Украинская компания HIMERA, которая разрабатывает систему коммуникации и координации действий подразделения на базе защищенной цифровой тактической рации, сделала официальное заявление относительно инцидента, который произошел с их работником. Заявление об избиении работника должностным лицом Государственной пограничной службы Украины компания опубликовала в соцсетях.

В компании сообщили, что инцидент произошел 27 сентября 2024 года.

Заявление от компании HIMERA

"Должностное лицо Государственной пограничной службы Украины в пограничной заставе "Стужица" при исполнении своих служебных обязанностей нанесло телесные повреждения нашему 23-летнему работнику, который вместе с друзьями направлялся к глемпингу в селе Вышка Закарпатской области", — сказано в заявлении.

К ней в компании добавили медицинское заключение в котором указано, что парень получил такие повреждения как ушиб мягких тканей головы и ушиб левого локтевого сустава.

"Кроме телесных повреждений, над работником совершалось психологическое давление, угрозы, на него надели металлические наручники, изъяли мобильный телефон, отказали в привлечении адвоката, чем было нарушено гарантированное Конституцией Украины право на защиту", — заявили в компании.

Там отметили, что причиной применения силовых методов со стороны должностного лица Государственной пограничной службы Украины стало то, что "наш работник не согласился с безосновательным обвинением в попытке незаконного пересечения государственной границы и отказался писать объяснения под диктовку сотрудника пограничной службы".

"Оценку правомерности и обоснованности обвинений в административном правонарушении предоставит суд", — резюмировали в компании и заявили, что компания HIMERA требует "немедленного и объективного расследования факта" превышения служебных полномочий должностными лицами Государственной пограничной службы Украины в пограничной заставе "Стужица" правоохранительными органами, а также привлечения виновных лиц к ответственности в соответствии с действующим законодательством Украины.

В ГПСУ не прокомментировали заявление о превышении их работником служебных обязанностей 27 сентября 2024 года. Фокус отследил новостные ленты за указанный компанией период, однако не нашел новостей о возможном избиении гражданского в пограничной полосе.

Напомним, в ночь на 24 октября возле границы с Венгрией пограничники Мукачевского отряда спасли нарушителя, который при попытке незаконного пересечения границы заблудился и едва не утонул в болоте.