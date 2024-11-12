Компанія, яка виробляє рації для військових, звинуватила ДПСУ у побитті свого працівника: деталі

Пресслужба компанії HIMERA стверджує, що їхнього працівника побили в прикордонній заставі "Стужиця" нібито за відмову визнати себе винним у спробі незаконного перетину кордону та написати пояснення під диктування правоохоронця. Представники ДПСУ поки що не коментують звинувачення.

Українська компанія HIMERA, яка розробляє систему комунікації та координації дій підрозділу на базі захищеної цифрової тактичної рації, зробила офіційну заяву щодо інциденту, який стався із їх працівником. Заяву про побиття робітника посадовцем Державної прикордонної служби України компанія опублікувала у соцмережах.

У компанії повідомили, що інцидент стався 27 вересня 2024 року.

Заява від компанії HIMERA

"Посадова особа Державної прикордонної служби України в прикордонній заставі "Стужиця" під час виконання своїх службових обов'язків завдала тілесних ушкоджень нашому 23-річному працівнику, який разом з друзями прямував до глемпінгу в селі Вишка Закарпатської області", — сказано у заяві.

До неї в компанії додали медичний висновок у якому вказано, що хлопець отримав такі ушкодження як забій м'яких тканин голови та забій лівого ліктьового суглоба.

"Крім тілесних ушкоджень, над працівником вчинявся психологічний тиск, погрози, на нього вдягнули металеві кайданки, вилучили мобільний телефон, відмовили у залученні адвоката, чим було порушено гарантоване Конституцією України право на захист", — заявили у компанії.

Там зауважили, що причиною застосування силових методів з боку посадової особи Державної прикордонної служби України стало те, що "наш працівник не погодився з безпідставним звинуваченням у спробі незаконного перетину державного кордону та відмовився писати пояснення під диктування співробітника прикордонної служби".

"Оцінку правомірності та обґрунтованості звинувачень в адміністративному правопорушенні надасть суд", — резюмували у компанії та заявили, що компанія HIMERA вимагає "негайного та об'єктивного розслідування факту" перевищення службових повноважень посадовими особами Державної прикордонної служби України в прикордонній заставі "Стужиця" правоохоронними органами, а також притягнення винних осіб до відповідальності згідно з чинним законодавством України.

У ДПСУ не прокоментували заяву про перевищення їх працівником службових обов'язків 27 вересня 2024 року. Фокус відслідкував новинні стрічки за вказаний компанією період, однак не знайшов новин щодо можливого побиття цивільного у прикордонній смузі.

Нагадаємо, в ніч на 24 жовтня біля кордону з Угорщиною прикордонники Мукачівського загону врятували порушника, який під час спроби незаконного перетину кордону заблукав і ледь не потонув у болоті.